Vēja parks "K2 Ventum" var izrādīties ļoti dārgs prieks valstij, brīdina Smiltēns
Saistībā ar vēja parka "K2 Ventum" projektu Latvijai varētu draudēt tiesvedība pat 120 miljonu eiro apmērā, pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS).
Tieslietu ministrija izvērtējusi ar projektu saistītos dokumentus, tostarp brīdinājumus par iespējamu prasību pret valsti. Smiltēns norādīja, ka projekta izvērtēšanas laikā būtiski kavēti termiņi un vairāki lēmumi nav pieņemti likumā noteiktajā laikā.
Pēc ministra teiktā, valdība tagad nonākusi sarežģītā situācijā, jo praktiski jebkurš turpmākais lēmums var radīt juridiskus riskus. Klimata un enerģētikas ministrijai nedēļas laikā uzdots sagatavot iespējamos rīcības variantus.
Arī premjers Andris Kulbergs (AS) atzina, ka situācija izveidojusies iepriekš ilgstoši kavētu lēmumu dēļ. Tagad valdībai jāizvērtē, kurš risinājums valstij radītu vismazākos riskus.
Valdība aprīlī apstiprināja vēja parku "Eko Ziemeļi" un "Kurzeme" ietekmes uz vidi novērtējumus, savukārt lēmums par "K2 Ventum" pagaidām atlikts. Atsevišķi vēja parku projekti izraisījuši arī vietējo iedzīvotāju un biedrību iebildumus, bet saistībā ar "Eko Ziemeļi" projektu jau sākusies tiesvedība.
Jāatzīmē, ka "K2 Ventum" ir viens no Latvijā plānotajiem vēja parku projektiem, kura ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšana pašlaik ir atlikta. Pēc Smiltēna teiktā, projekta izvērtēšanas gaitā iepriekš kavēti vairāki lēmumi, un tieši tas tagad radījis situāciju, kurā valstij, lemjot par projekta tālāko virzību, jārēķinās ar iespējamu tiesvedību.