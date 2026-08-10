Pozitīvi vērtētas un aizvadītas Bauskas novada Mājas kafejnīcu dienas 2026
Bauskas novada Mājas kafejnīcu dienas 2026 pulcēja aptuveni 3900 apmeklētāju un saņēma ļoti pozitīvas atsauksmes, izceļot 12 kafejnīcu daudzveidīgo garšu piedāvājumu un aktīvu mārketingu. Nākamās Mājas kafejnīcu dienas plānotas 2027. gada 7. un 8. augustā.
4. augustā, tika aizvadīta Bauskas novada Mājas kafejnīcu dienu 2026 saimnieku noslēdzošā tikšanās. Tikšanās noritēja Stelpes pusē, piemājas saimniecībā "Roņuki", kas pasākuma laikā pārtapa par mājas kafejnīcu "Annu dienā trīs Annas". Kā jau tika vēstīts iepriekš, šis Bauskas novada baudpilnais un garšu daudzveidībā bagātais pasākums noritēja divu dienu garumā - 25. un 26. jūlijā.
Tikšanās laikā Bauskas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) izteica pateicību katram mājas kafejnīcu saimniekam, kurš šajās dienās atvēra savas durvis ikvienam viesim, ļaujot ielūkoties savā sētā, cienājot ar pašmāju gardumiem un ģimenē iecienītiem ēdieniem, sniedzot iespēju viesiem nobaudīt 12 dažādas ēdienkartes un aktivitāšu piedāvājumu.
Tāpat, Bauskas novada TIC informēja mājas kafejnīcu saimniekus par aizvadīto pasākumu caur organizēto mārketinga aktivitāšu, reklāmas un statistikas prizmu. TIC šajā gadā reklāmu par mājas kafejnīcu dienu pasākumu izvietoja daudzveidīgos tūrisma reklāmas mārketinga rīkos, tostarp sociālajos tīklos Facebook, Instagram un YouTube, kā arī vadošajā Latvijas tūrisma portālā TravelNews.lv un vienotajā Latvijas mājas kafejnīcu portālā www.majaskafejnicas.lv; Reklāma par pasākumu tika izvietota Bauskas pilsētvidē, autobusu pieturās, vairāki informatīvie raksti publicēti plašsaziņas līdzekļos.
TIC komanda aktīvi organizēja un īstenoja video reklāmas filmēšanu par katru mājas kafejnīcu, kas, tuvojoties pasākumam, tika publicēti, vilinot ikvienu tā skatītāju apmeklēt kādu no mūsmāju kafejnīcām. Lai pievērstu vietējo iedzīvotāju un viesu uzmanību pasākumam, pirmo reizi tika realizēts konkurss! Tā ietvaros katra mājas kafejnīca izveidoja savu unikālo galdiņu un krēsliņu, kas tika nogādāti un izlikti pilsētvidē dažādās lokācijās Bauskā, Iecavā, Mežotnē, Pilsrundālē, Vecumniekos un Skaistkalnē, tādējādi ieinteresējot un vilinot cilvēkus tuvāk apskatīt un uzzināt plašāk par mājas kafejnīcu dienu pasākumu. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem bija jāapmeklē vismaz 2 no 12 vides objektiem, jānofotogrāfējas pie tiem un jāpublicē fotogrāfija savos sociālajos tīklos. Starp visiem dalībniekiem tika izlozētas pārsteiguma balvas, ko arī bija sarūpējuši paši mājas kafejnīcu saimnieki – uzvarētāju pulkā 8 balvu ieguvēji.
Atskatoties uz realizētajām aktivitātēm, tika prezentēti pasākuma reklāmas skaitliskie dati, sasniedzamības rādītāji sociālajos tīklos, plašsaziņas līdzekļos, kā arī vietnē visit.bauska.lv. Tāpat, Bauskas novada TIC dalījās atziņās, kas saņemtas klātienē no apmeklētājiem - atsauksmes par pasākumu ir pozitīvas, daudziem apmeklētājiem neslēpjot patiesu prieku un pārsteigumu par mūsmāju kafejnīcu kvalitatīvo piedāvājumu.
Šajā gadā 12 mūsmāju kafejnīcas tika apmeklējuši kopumā ap 3900 apmeklētāju! Starp apmeklētājiem arī viesi no Portugāles, kaimiņvalstīm - Lietuvas, Igaunijas - tāpat arī no Vidzemes, Kurzemes, Rīgas, un, protams, vietējie Bauskas novada iedzīvotāji. Kopumā mājas kafejnīcu saimnieki pasākumu vērtē pozitīvi un atzīst, ka pasākuma mērķis tika sasniegts, jo apmeklētāju skaits atbilda plānotajam, kā arī vairākās no kafejnīcām apmeklētāju bija vairāk kā gaidīts. Liels prieks, ka vienu no Bauskas novada Mājas kafejnīcām izvēlējās arī apmeklēt LIAA sadarbības partnere-viedokļu līdere sociālajos tīklos Elīna Andersone (@eliiandersone), izbaudot Brunavas mālotavas jeb "Picērija dabā" mājas kafejnīcas piedāvājumu.
Kā atzīst mājas kafejnīcas "Izgaršo Āziju Laurās" saimnieki: "Viesi izbaudīja dienu un bija redzams mirdzums cilvēku acīs – kundzes gados teica: “Mēs esam nokļuvušas paradīzē!”"
Daloties pārdomās par aizvadīto pasākumu, saimnieki jūtas gandarīti par padarīto. Vairākas mājas kafejnīcas tika apmeklējušas tūristu grupas, kas vēlējās nogaršot pēc iespējas vairāk ēdienu, ar autobusu ceļojot no vienas mājas kafejnīcas un citu. Kāds cits mājas kafejnīcas saimnieks atzīst, ka lielā apmeklējuma dēļ nācies lūgt kaimiņu palīdzību viesu apkalpošanā, izmantojot kaimiņa pagalmu un galdiņu, kur viesiem piesēst. Daudziem mājas kafejnīcu saimniekiem bijis prieks, ka atbraukušie viesi izrādījuši neviltotu interesi par māju un sētu, uzdodot pilnvērtīgus un saturīgus jautājumus, paildzinot savu uzturēšanās laiku objektā.
Bauskas novada Tūrisma informācijas centra komanda vēlreiz izsaka sirsnīgu pateicību katram no mūsmāju 12 kafejnīcu saimniekiem un viņu palīgiem, par veiksmīgu sadarbību un kopdarbošanos, viesmīlīgu viesu uzņemšanu un kvalitatīva mājas kafejnīcu piedāvājuma realizēšanu!
Bauskas novada Mājas kafejnīcu dienas būs arī 2027. gadā! Nākamgad tās plānotas 7. un 8. augustā. Bauskas novada Tūrisma informācijas centra un šī gada mājas kafejnīcu saimnieku vārdā - aicinām iespējas apdomāt un piedalīties, atverot savas durvis apmeklētājiem! Kā atzīst saimnieki, šis ir aizraujošs un pozitīvām emocijām piepildīts notikums!