Plata nomale nav papildu josla. Eksperts skaidro, kāpēc uz Latvijas ceļiem nedrīkst “apdzīt pa malu”
Video sociālajos tīklos teju katru nedēļu nonāk autovadītāji, kuri uz Latvijas ceļiem veic pārgalvīgus apdzīšanas manevrus. Dažkārt autovadītāji cenšas izmantot arī ceļa malā esošo plato joslu, lai tiktu garām priekšā braucošajiem. Taču satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda – Latvijā šādu 2+1 ceļu faktiski vairs nav, bet platā nomale nav paredzēta braukšanai.
Daļai autovadītāju joprojām varētu šķist, ka uz atsevišķiem Latvijas ceļiem pieejama papildu josla, pa kuru iespējams apbraukt lēnāk braucošu transportlīdzekli. Taču šāds pieņēmums var beigties ar bīstamu situāciju.
Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis skaidro, ka savulaik Latvijā izmantotais 2+1 ceļa profils jeb ceļš ar mainīgu papildu joslu šobrīd faktiski ir likvidēts.
Platā nomale nav braukšanas josla
“Latvijā tādi īsti vairs nav palikuši – šīs papildu joslas visur ir aizkrāsotas ar nepārtraukto līniju un būtībā tās ir tapušas vienkārši par platām nomalēm, pa kurām braukt nav atļauts,” norāda Irbītis.
Tas nozīmē – ja blakus brauktuvei redzama plata asfaltēta josla, to nedrīkst automātiski uztvert kā papildu braukšanas joslu.
Iebraukšana šādā nomalē ir pieļaujama tikai atbilstoši noteikumiem, piemēram, lai apstātos, nevis lai apbrauktu priekšā braucošos vai veiktu apdzīšanu.
Tāpēc autovadītājam, kurš ierauga platu asfaltētu malu un nolemj pa to “palaist garām” citus, var rasties ne tikai konflikts ar ceļu satiksmes noteikumiem, bet arī ļoti bīstama situācija.
Kāpēc no 2+1 ceļiem atteicās?
2+1 ceļa ideja sākotnēji bija šķietami vienkārša – noteiktā ceļa posmā vienā virzienā izveidot divas joslas, lai autovadītāji varētu drošāk apdzīt.
Tomēr Latvijā šāds risinājums nav sevi attaisnojis.
“2+1 tika likvidēti, jo šis profils radīja vairāk problēmu nekā labumu – katrs izmantoja šīs joslas pēc sava ģīmja un līdzības, pēc savas iedomātās pārliecības,” skaidro eksperts.
Viņaprāt, rezultātā šāds ceļa risinājums atsevišķās situācijās pat pasliktināja satiksmes drošību.
Bīstamākais scenārijs – divi apdzen vienlaikus
Viena no lielākajām problēmām bija saistīta tieši ar apdzīšanu.
Ja 2+1 ceļa posmā vairāki autovadītāji vienlaikus mēģina veikt apdzīšanu vai katrs joslas izmanto citādi, nekā paredzēts, palielinās risks nonākt bīstamā situācijā.
Irbītis uzsver, ka šāds ceļa profils būtiski palielināja smagu negadījumu risku, īpaši apdzīšanas laikā – pastāvēja iespēja, ka sadursmē nonāk pretimbraucošie transportlīdzekļi, kuru vadītāji abi veic apdzīšanu.
Tas ir īpaši bīstami, jo frontālas sadursmes sekas var būt ļoti smagas.
“Atvilkt” pa nomali nedrīkst
Tāpēc nākamreiz, ieraugot platu asfaltētu joslu ceļa malā, nevajadzētu pieņemt, ka tā ir iespēja beidzot tikt garām lēnāk braucošajai automašīnai.
Ja joslu no brauktuves atdala nepārtraukta līnija un tā ir nomale, pa to braukt apdzīšanas nolūkā nedrīkst.
Arī tas, ka ceļš vizuāli šķiet pietiekami plats, neko nemaina.
“Tas, ka cilvēki mēģina vēl joprojām šīs platās nomales izmantot kā papildjoslas, ir cita problēma,” norāda Irbītis.
Tikmēr internetā regulāri nonāk video ar autovadītājiem, kuri apdzīšanas laikā riskē ne tikai ar savu, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku dzīvību. Eksperta skaidrojums atgādina – ceļa platums pats par sevi nedod tiesības izmantot jebkuru asfaltētu tā daļu braukšanai.