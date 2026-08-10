Vēsturisks brīdis! Pēc 38 gadu pārtraukuma starp Somiju un Zviedriju atjaunota dzelzceļa satiksme
Pēc 38 gadu pārtraukuma atjaunota pasažieru vilcienu satiksme starp Somiju un Zviedriju. Pirmais vilciens uz Zviedriju no Somijas pilsētas Oulu devās pirmdienas agrā rītā.
A new rail service linking Oulu in northern Finland with Haparanda in Sweden began on Monday, with the first train departing in the morning:https://t.co/jsl1Ab8ZCL pic.twitter.com/EDyUxsZiiI— Discovering Finland (@DiscoverFinland) August 10, 2026
Pirmais reiss no Oulu uz Zviedriju izbrauca plkst. 5 no rīta un nedaudz vairāk kā pēc stundas un 40 minūtēm ieradās Zviedrijas Norbotenas lēnes pilsētā Haparandā pie pašas robežas ar Somiju, vēsta “Yle.fi”. Oulu–Haparandas maršrutā vilciens piestāj arī Kemi un Tornio. Tiks nodrošināti divi reisi dienā, otrajam izbraucot no Oulu vakarā un atgriežoties īsi pirms pusnakts.
Zviedrijas pusē satiksmi nodrošina uzņēmums “Norrtåg”, bet Somijas pusē — VR. No Haparandas ar “Norrtåg” vilcieniem var nokļūt līdz tuvējām Zviedrijas pilsētām Budenai un Lūleo, bet no turienes Zviedrijas lielākais dzelzceļa uzņēmums SJ pasažierus nogādās uz galvaspilsētu Stokholmu vai citām pilsētām. Savukārt no Oulu pasažieri ar VR vilcieniem var nokļūt galvaspilsētā Helsinkos un pārējās Somijas pilsētās.
“Savienojot Zviedrijas un Somijas dzelzceļa satiksmi, mēs radām jaunas iespējas cilvēkiem ceļot, strādāt, studēt un apciemot vienam otru pāri robežai,” portālam “jarnvagar.nu” sacīja “Norrtåg” izpilddirektors Joakims Bergs.
Katrā virzienā paredzēts nodrošināt pa 14 reisiem nedēļā.
Pēdējo reizi ar vilcienu starp Somiju un Zviedriju bija iespējams ceļot 1988. gadā. Līnija beidza pastāvēt, kad pārtrauca izmantot vecos vagonus.