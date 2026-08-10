Rīgā atvērta vēl viena Neste Easy Wash automazgātava
Latvijā vadošais degvielas tirgotājs Neste turpina paplašināt savu pakalpojumu klāstu un atklāj ceturto automatizēto automazgātavu Neste Easy Wash, kas atrodas Rīgā, Vienības gatves un Graudu ielas krustojumā.
“Šobrīd Latvijā ir četras Easy Wash stacijas Rīgā un Ventspilī,” saka Neste Latvija automazgāšanas biznesa vadītāja Ieva Spicberga. Kura Neste Easy Wash automazgātuve ir vispopulārākā? “Lubānas iela apsteidz visas. Drīzumā atvērsim jaunu Easy Wash Imantām un vēl vienu tuneļveida mazgātavu Rīgā.”
Vai Neste Easy Wash abonements darbosies arī jaunajās automazgātuvēs? “Jā, iegādātais abonements darbosies visās stacijās. Nakts abonements ir izdevīgāks ārpus sastrēguma stundām.” Kas jāņem vērā mazgājot automašīnu Neste Easy Wash? “Tunelī var mazgāt vairāks automašīnas vienlaikus, tāpēc nepieciešamas ievērot lietošanas noteikumus, citādi konveijers var apstāties,” brīdina I. Spicberga.
Stāvbremzei jābūt izslēgtai, bet Tesla un Mercedes jāaktivizē mazgātavas režīms.
Kāpēc Neste Easy Wash ir sevišķi saudzīga pret auto virsbūvi? Tāpāc, ka Neste Easy Wash netiek izmantotas saru birstes, bet elementi ar platu saskares laukumu. Katrā ciklā speciāls šampūns nomazgā arī pašas birstes. Kuras Neste Easy Wash programmas autovadītāji izmanto visbiežāk? Elementāri - ziemas mēnešos klienti iecienījuši spēcīgāko programmu, bet sausajā laikā dod priekšroku bezkontakta programmai.