Nodokļi kā motivācijas instruments - valsts mudina mūs rūpēties par nākotni
Valsts īstenotā nodokļu politika kalpo kā mērķtiecīgs instruments sabiedrības paradumu veidošanai, tāpēc viens no rīkiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa par izveidotajiem uzkrājumiem.
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijas valdes priekšsēdētāja Dana Muceniece izskaidro šī mehānisma pamatdomu: “Valsts atsakās no daļas nodokļa ieņēmumu, lai cilvēkam būtu lielāks finansiālais nodrošinājums nākotnē.” Praktiski tas nozīmē, ka, novirzot pensiju trešajā līmenī, piemēram, 50 eiro mēnesī, gada laikā uzkrājumā nonāk 600 eiro, bet pavasarī cilvēks no valsts var saņemt atpakaļ iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu 25,5 % jeb 153 eiro.
Tomēr iemaksām pensiju trešajā līmenī, par kurām cilvēks var pretendēt uz nodokļa atmaksu, ir noteikts limits – kopā ar iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā tās nevar pārsniegt 4000 eiro, bet ne vairāk kā 10 % no gada apliekamā ienākuma. Protams, cilvēks var iemaksāt privātajos pensiju fondos arī lielākas summas, taču par pārsnieguma daļu uz IIN atmaksu no valsts pretendēt nevarēs.
Eksperte iesaka sākt uzkrājumus veidot pakāpeniski, vispirms izveidojot brīvi pieejamu rezervi neparedzētiem ikdienas izdevumiem, jo pensiju fonda nauda krīzes situācijās uzreiz nebūs pieejama. Pēc tam var veikt regulāras iemaksas pensiju fondā, kaut vai 10, 20 vai 30 eiro, izveidojot automātisko maksājumu algas dienā, lai nauda uzkrājumam tiktu novirzīta pirms ikdienas tēriņiem.
Ikdienas izdevumu atvieglojumi un uzkrājumu mantošana
Papildus iemaksām pensiju fondos ir būtiski atcerēties par citiem ikdienā noderīgiem nodokļu atvieglojumiem. Dana Muceniece atgādina, ka gada ienākumu deklarācijā var iekļaut attaisnotos izdevumus par medicīnu un izglītību, kam arī likumā ir noteikts atgūstamo izdevumu limits – 600 eiro apmērā gadā par katru ģimenes locekli. Turklāt šajā summas limitā tiek iekļauti ne tikai tiešie izdevumi ārstniecības iestādēm par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, bet arī pašas personas veiktie veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumi.
Tāpat viņa aicina laikus sakārtot jautājumus, kas saistīti ar valsts fondēto pensiju shēmu jeb otro pensiju līmeni un tajā uzkrātā kapitāla nodošanu tuviniekiem. Asociācijas vadītāja skaidro rīcības iespējas: “Savu pensiju otrā līmeņa uzkrājumu, ja cilvēks nomirs pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, var pievienot jebkuras citas personas pensiju otrajam līmenim vai atstāt mantojumā. Ja izvēle nebūs izdarīta, tas paliks valsts pensiju speciālajā budžetā. Kamēr personai ir mazi bērni, tā, iespējams, ir pareizā rīcība, jo uzkrājumu ņems vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju, bet, ja bērni ir lieli, tad tuvinieki uz uzkrājumu pretendēt nevarēs.”
Kā pārliecināt darba devēju par iemaksām?
Privātajos pensiju fondos iemaksas drīkst veikt ne tikai pats darbinieks, bet arī viņa darba devējs, un tas bieži ir finansiāli izdevīgāks risinājums nekā klasisks algas pielikums. Darba devēja iemaksas, kas nepārsniedz 10 % no darbinieka gada bruto darba samaksas, iemaksas brīdī netiek apliktas ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Eksperte rosina darbiniekus pašiem uzņemties iniciatīvu un doties pie vadības ar konkrētu piedāvājumu. Viņa iesaka izmantot šādu argumentāciju: “Algas pielikuma vietā vai papildus tam lūdzu apsvērt regulāras iemaksas pensiju trešajā līmenī. Likumā noteiktā limita ietvaros tās iemaksas brīdī nav apliekamas ar algas nodokli un sociālajām iemaksām.” Tādējādi uzņēmums iegūst prognozējamas izmaksas un lojālākus darbiniekus, savukārt darbinieks saņem lielāku summu savā pensijas kontā.
Biežākās kļūdas, no kurām jāizvairās
Neraugoties uz pieejamajiem atvieglojumiem, iedzīvotāji nereti pieļauj kļūdas, kas liedz atgūt naudu. Viena no izplatītākajām problēmām ir nepareiza izpratne par deklarācijas iesniegšanu. Dana Muceniece vērš uzmanību uz cilvēku neuzmanību: “Cilvēks domā, ka pietiek tikai veikt iemaksas, un nauda pavasarī automātiski tiks ieskaitīta kontā.” Patiesībā deklarācija pavasarī ir pašam jāatver, jāpārbauda un jāiesniedz, turklāt īpaša uzmanība jāpievērš ārvalstīs reģistrētiem pensiju fondiem, par kuriem informāciju, iespējams, jāievada manuāli.
Vēl viena būtiska kļūda ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līguma pārtraukšana pirms likumā paredzētā desmit gadu termiņa, kas liek atmaksāt valstij iepriekšējos gados saņemtos nodokļa atvieglojumus. Tāpat viņa atgādina, ka nodokļa atmaksa attiecināma tikai uz tiem ienākumu veidiem, kurus apliek ar t.s. progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli (25,5 % un 33 % likmes), izņemot ienākumam pielīdzinātus aizdevumus, turklāt tā nevar pārsniegt reāli samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tāpēc, piemēram, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji šo iespēju izmantot nevar.
Ko darīt, ja sistēmai neuzticies?
Cilvēkiem, kuri neuzticas sistēmai un labprātāk glabā līdzekļus skaidrā naudā vai bankas norēķinu kontā, jārēķinās ar inflācijas postošo ietekmi, kas laika gaitā noēd iekrājumu pirktspēju. Atspēkojot mītus, asociācijas vadītāja atgādina, ka pensiju trešā līmeņa nauda nav darba devēja vai fonda pārvaldītāja manta, bet gan paša cilvēka individuālais konts, kas tiek turēts šķirti un fonda maksātnespējas gadījumā netiek izmantots kreditoru prasījumu apmierināšanai. Uzrunājot piesardzīgākos iedzīvotājus, Dana Muceniece piedāvā kompromisu: “Saprātīgs risinājums nav izvēlēties tikai vienu no variantiem, bet sadalīt naudu pēc tās mērķa.” Viņa iesaka ikdienas un ārkārtas rezervi glabāt viegli pieejamā bankas kontā, bet ilgtermiņa uzkrājumus novirzīt regulētā pensiju plānā, tādējādi sabalansējot drošības sajūtu šodien ar finansiālo stabilitāti rītdienai.
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