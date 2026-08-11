"Virši" ceļā uz daudznozaru enerģētikas uzņēmumu - jauns attīstības posms
Latvijas uzņēmējdarbības vidē pēdējos gados AS “Virši-A” ir viens no redzamākajiem izaugsmes stāstiem. Uzņēmums ne tikai turpina paplašināt degvielas uzpildes staciju tīklu, bet arī mērķtiecīgi transformē savu biznesa modeli, investējot elektroenerģijas, dabasgāzes un biometāna segmentos.
Šodien “Virši” vairs nav tikai degvielas tirgotājs, bet veido sevi kā daudznozaru enerģētikas uzņēmumu ar ambīcijām kļūt par vienu no nozares līderiem Baltijā. AS “Virši-A” valdes priekšsēdētājs Jānis Vība atzīst, ka izšķirīgais pagrieziena punkts bija lēmums 2021. gadā kotēt akcijas biržā. Tas mainīja ne tikai finansējuma pieejamību, bet arī uzņēmuma domāšanas veidu. “Lielā transformācija mūsu biznesa modelī sākās brīdī, kad izlēmām iet biržā,” saka Vība. Lēmums kļūt par biržas uzņēmumu prasīja daudz precīzāk definēt ilgtermiņa mērķus un attīstības plānu. Tagad viņš uzsver, ka birža uzņēmumam kalpojusi kā disciplīnas instruments. Publiskam uzņēmumam nepietiek ar intuīciju – ir nepieciešama skaidra stratēģija, regulāra rezultātu mērīšana un spēja investoriem pamatot katru būtisku lēmumu.
Biznesa diversifikācija kļuva par vienu no uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, lai mazinātu atkarību no fosilo energoresursu tirdzniecības un dažādotu ieņēmumu avotus. “Mēs vēlamies mazināt atkarību no fosilajiem degvielas veidiem. Tas nozīmē attīstīt jaunus enerģētikas segmentus, turpināt pilnveidot veikala preču segmentu un tādējādi veidot daudzveidīgākus ieņēmumu avotus,” skaidro Vība. Viņš prognozē, ka tuvāko 3–5 gadu laikā jaunie enerģētikas segmenti varētu sasniegt aptuveni piekto daļu no uzņēmuma bruto peļņas.
Ceļā uz nozares līdera pozīciju
SIA “Virši” attīstības stratēģijā būtiska vieta ir ambīcijām kļūt par nozares līderi. Viens no nozīmīgākajiem soļiem šī mērķa sasniegšanā ir 2026. gadā īstenotā degvielas uzpildes staciju tīkla “Astarte” pārņemšana. Pēc darījuma pabeigšanas “Viršiem” ir vairāk nekā simt objektu, padarot uzņēmumu par vienu no diviem lielākajiem degvielas uzpildes staciju tīkliem Latvijā pēc staciju skaita. “Būt līderim mums nozīmē iegūt lielāko tirgus daļu degvielas un veikala preču segmentos. Staciju skaits ir svarīgs, taču tas automātiski nenozīmē lielāko tirgus daļu.”
“Astarte” staciju integrācija bijis īpaši dinamisks process. Pēc Konkurences padomes apstiprinājuma saņemšanas līdz juridiskajai un fiziskajai pārņemšanai pagāja aptuveni sešas nedēļas, un 17 staciju pārņemšana tik īsā laikā prasīja ievērojamu komandas darbu, bet nu process jau ir pabeigts.
Nākamais uzdevums ir šīs pārņemtās stacijas pilnībā integrēt “Viršu” tīklā, tas ir, mainīt sortimentu, vizuālo identitāti un konceptu, kā arī veikt nepieciešamās investīcijas. Pirmie rezultāti dod pamatu optimismam. “Astarte” stacijas tradicionāli izmantoja daudz privātpersonu, un “Virši” jau redz jaunu klientu pieplūdumu.
Veikalu bizness apsteidz degvielu
Uzņēmuma transformāciju spilgti raksturo izmaiņas bruto peļņas struktūrā. Pirms desmit gadiem vairāk nekā 80 % bruto peļņas nodrošināja degvielas tirdzniecība, bet tagad aina ir pilnīgi citāda. “2025. gadā vairāk nekā puse bruto peļņas nāca no veikala precēm, savukārt degvielas segments veidoja mazāk nekā pusi. Nelielu daļu bruto peļņas pēdējos gados veido arī enerģētikas segments,” saka uzņēmuma vadītājs. Šis fakts raksturo ne tikai “Viršu”, bet visas nozares attīstību.
Mūsdienās degvielas uzpildes stacijas arvien vairāk kļūst par mazumtirdzniecības un pakalpojumu centriem, kur degviela ir tikai viena no biznesa sastāvdaļām. Vienlaikus uzņēmums sagaida, ka tuvāko 3–5 gadu laikā nozīmīgu vietu ieņems arī jaunie enerģētikas segmenti. “Redzu visas iespējas, ka enerģētika un biometāns tuvāko gadu laikā varētu sasniegt aptuveni 20 % no uzņēmuma bruto peļņas.” Tas nozīmē, ka nākotnē uzņēmuma ienākumi būs vēl vienmērīgāk sadalīti starp dažādiem biznesa virzieniem, samazinot atkarību no viena konkrēta tirgus segmenta.
Biometāns – investīcija nākotnes enerģētikā
Par vienu no uzņēmuma stratēģiski nozīmīgākajiem attīstības virzieniem kļuvušas investīcijas biometāna ražošanā. Ziemeļvidzemē, Naukšēnos, jau pabeigta biometāna rūpnīcas būvniecība, tagad notiek iekārtu testēšana un regulēšana. Šis projekts vienlaikus kalpo gan biznesa diversifikācijas, gan ilgtspējas mērķiem. “Biometāna projekts iet roku rokā ar mūsu biznesa modeļa dažādošanu un ilgtspējīgu domāšanu. Mūsu gadījumā biometāns tiek ražots no kūtsmēsliem, tādējādi veidojot aprites ekonomikas modeli,” stāsta Vība.
Svarīgs aspekts ir arī projekta ekonomiskais potenciāls. Lai gan precīzus skaitļus uzņēmums vēl neatklāj, sagaidāms, ka jau no 2027. gada rūpnīca ģenerēs vairāku miljonu eiro EBITDA ikgadējo pienesumu grupas rezultātiem. Šādas investīcijas apliecina uzņēmuma gatavību domāt ilgtermiņā, vienlaikus saglabājot finanšu disciplīnu un orientāciju uz rentabilitāti.
Elektrība vieglajiem auto, biometāns kravas transportam
Pārmaiņas nozarē nozīmē arī to, ka “Viršiem” jādomā par nākotnes transporta infrastruktūru. Uzņēmums jau piedāvā elektroauto uzlādes iespējas 30 stacijās un plāno tīklu paplašināt. Jānis Vība uzskata, ka vieglo automašīnu segmentā elektrība nākotnē kļūs arvien nozīmīgāka, taču pāreja nenotiks vienā dienā. Pašlaik tikai aptuveni 2 % Latvijas autotransporta ir elektriskās automašīnas.
Daudz sarežģītāks jautājums ir smagais transports. Kravas automašīnām nepieciešamās baterijas ir smagas, kas ietekmē kravnesību, to sniegums vēl nav salīdzināms ar tradicionālās degvielas iespējām, turklāt uzlāde prasa laiku. Kravu pārvadājumu biznesā laiks ir tieša naudas vērtība, tāpēc šajā segmentā Vība tuvākajos gados redz citu risinājumu – biometānu.
Pašlaik “Virši” biometānu piedāvā 11 stacijās, un to jau izmanto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, loģistikas parki un autobusu parki. Lai gan biometāna lietotāju īpatsvars smagajā transportā pagaidām ir aptuveni 1 %, uzņēmums redz tam lielu izaugsmes potenciālu. “Vieglajā segmentā mēs redzam elektrību, bet smagajā segmentā tas tomēr, mūsuprāt, būs biometāns, kas vismaz tuvāko 10–15 gadu laikā būs tas, kas konkurēs ar fosilajiem degvielas veidiem,” prognozē Vība.
Savukārt ūdeņradi uzņēmums tuvāko gadu risinājumos neredz. Pēc Vības teiktā, pašu veiktās ekonomiskās kalkulācijas un nepieciešamās investīcijas pagaidām neļauj uzskatīt ūdeņradi par ekonomiski pamatotu alternatīvo degvielu.
Izaicinājumi, ko nevar kontrolēt
Vadītājam, kurš uzņēmumu attīsta enerģētikas tirgū, viens no sarežģītākajiem aspektiem ir tas, ka daļu svarīgāko faktoru nav iespējams kontrolēt. Jānis Vība kā nozīmīgus izaicinājumus min gan politisko, gan ģeopolitisko vidi.
Īpaši asas bijušas diskusijas par virspeļņas nodokli un iespējamiem cenu griestiem degvielai. Vības vērtējumā šādas iniciatīvas var radīt negatīvu signālu investoriem, jo uzņēmumiem jāspēj rēķināties ar savām saistībām pret bankām un iepriekš izveidotajiem biznesa plāniem.
Otrs faktors ir ģeopolitiskā situācija un ar to saistītās enerģētikas produktu cenu svārstības. Tirgotājam tas nozīmē nepieciešamību ātri pielāgoties, pat ja pats cenu svārstību iemesls nav uzņēmuma kontrolē. “Gan politika, gan ģeopolitika, protams, ir tās lietas, ko mēs ietekmēt nevaram,” saka Vība, vienlaikus uzsverot atšķirību starp ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem. Konkurenci, uzņēmuma pelnītspēju un citus paša darbības faktorus “Virši” var ietekmēt, un tieši tur uzņēmums jūtas pārliecinoši.
Finanšu disciplīna kā izaugsmes pamats
Straujā izaugsme nav balstīta tikai optimismā. “Viršos” investīciju lēmumi tiek pieņemti pēc skaidriem finanšu kritērijiem. “Galvenais parametrs ir kapitāla atdeve. Ja investīcija atmaksājas piecu gadu laikā vai ātrāk, mēs to parasti īstenojam.” Ja atmaksāšanās periods pārsniedz septiņus gadus, uzņēmums projektus vērtē ļoti piesardzīgi. Šāda disciplīna ļāvusi saglabāt veselīgu bilanci. “Mūsu parādsaistību attiecības rādītājs pret EBITDA ir ap divi. Tas ir ļoti veselīgs līmenis, kas nozīmē, ka varam turpināt investēt un attīstīties,” skaidro Vība.
Skats piecus gadus uz priekšu
Runājot par nākotni, Jānis Vība prognozē nevis revolucionāras, bet pakāpeniskas un pārdomātas pārmaiņas. “Joprojām būsim veikala preču un degvielas tirgotājs, taču enerģētikas un biometāna segmenti būs kļuvuši ievērojami lielāki nekā šodien.” Viņš paredz, ka neviens no biznesa segmentiem nākotnē neveidos dominējošu daļu uzņēmuma bruto peļņā, un tas nodrošinās lielāku stabilitāti un noturību pret tirgus svārstībām. Vienlaikus uzņēmums raugās ārpus Latvijas robežām, un Lietuva jau tagad ir daļa no attīstības plāniem. “Latvijā jau esam sasnieguši zināmu piesātinājuma punktu, tāpēc skatāmies arī uz ģeogrāfisko izaugsmi.”
SIA “Virši” stāsts ir piemērs tam, kā tradicionāls uzņēmums spēj pārveidot savu biznesa modeli, nezaudējot fokusu uz rentabilitāti. Birža, diversifikācija, investīcijas jaunās enerģētikas tehnoloģijās un konsekventa finanšu disciplīna ir pamats uzņēmuma nākamajam attīstības posmam. Tieši šī spēja laikus pielāgoties pārmaiņām un pieņemt stratēģiskus lēmumus ļāvusi “Viršiem” no degvielas tirgotāja kļūt par vienu no Latvijas ambiciozākajiem enerģētikas uzņēmumiem.
Vai “Viršiem” izdosies kļūt par tirgus līderi visos iecerētajos segmentos, rādīs nākamie gadi, taču jau tagad skaidrs, ka uzņēmuma pieredze ir viens no interesantākajiem Latvijas uzņēmējdarbības transformācijas stāstiem pēdējā desmitgadē. Tas ir stāsts par to, kā vietējais uzņēmums, izmantojot kapitāla tirgus iespējas, skaidru stratēģiju un mērķtiecīgas investīcijas, spēj kļūt par modernu spēlētāju Baltijas enerģētikas sektorā.