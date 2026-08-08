Novērsti traucējumi "Swedbank" pakalpojumu darbībā
Foto: Zane Bitere/LETA
"Swedbank" administratīvā ēka un Vanšu tilts.
Bizness un ekonomika
Papildināts:Šodien 14:55

Novērsti traucējumi "Swedbank" pakalpojumu darbībā

Biznesa nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Sestdien novērsti traucējumi un atjaunota "Swedbank" pakalpojumu darbība, sociālajos tīklos informē banka.

Banka atvainojas par sagādātajām neērtībām. Jau ziņots, ka pusdienlaikā banka paziņoja par "Swedbank" pakalpojumu darbības traucējumiem.

"Swedbank" peļņa Latvijā pagājušajā gadā bija 152 miljoni eiro. Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.

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