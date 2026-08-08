"Swedbank" administratīvā ēka un Vanšu tilts.
Bizness un ekonomika
Šodien 14:02
Papildināts:Šodien 14:55
Novērsti traucējumi "Swedbank" pakalpojumu darbībā
Sestdien novērsti traucējumi un atjaunota "Swedbank" pakalpojumu darbība, sociālajos tīklos informē banka.
Banka atvainojas par sagādātajām neērtībām. Jau ziņots, ka pusdienlaikā banka paziņoja par "Swedbank" pakalpojumu darbības traucējumiem.
"Swedbank" peļņa Latvijā pagājušajā gadā bija 152 miljoni eiro. Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.