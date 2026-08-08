Lielākā Latvijas banka iepriecinājusi klientus, kuri tajā glabā savus pensiju uzkrājumus
Pēc nestabilā gada sākuma otrais ceturksnis pensiju plāniem izrādījās pozitīvs, ko galvenokārt veicināja pasaules akciju tirgu izaugsme.
Par to paziņoja "Swedbank" klientiem, kuri pie bankas glabā savus pensiju uzkrājumus.
Kas ietekmēja jūsu pensiju plāna rezultātus otrajā ceturksnī?
"Pēc nestabilā gada sākuma finanšu tirgi uzrādīja pārliecinošu izaugsmi," informē banka.
Visbūtiskākais kāpums bija vērojams ASV un īpaši attīstības valstu akciju tirgos. To veicināja investoru interese par mākslīgā intelekta un tehnoloģiju sektoru, jo īpaši par Āzijas uzņēmumiem.
Izaugsme turpinājās, neraugoties uz ģeopolitisko spriedzi Tuvajos Austrumos.
Jūnija sākumā ASV akciju tirgi vienas dienas laikā uz neilgu brīdi piedzīvoja kritumu pēc spēcīgu ekonomikas datu publicēšanas. Lai gan parasti šādi rādītāji tiek uztverti pozitīvi, tie mazināja investoru cerības uz drīzu procentu likmju samazināšanu ASV. Tomēr kritums izrādījās īslaicīgs, un drīz vien tirgi atguvās.
"Eiropā uzmanības centrā nonāca Eiropas Centrālās bankas 11. jūnija lēmums paaugstināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem, reaģējot uz inflācijas spiedienu. Tā kā finanšu tirgi šādu soli jau iepriekš bija gaidījuši, tā ietekme uz obligāciju tirgu bija salīdzinoši neliela," uzsver "Swedbank".