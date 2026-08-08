Rīgā degvielas cenas kāpj, Tallinā un Viļņā - samazinās
Pagājušajā darba nedēļā Rīgā degvielas cenas palielinājās, bet Tallinā un Viļņā tās samazinājās, liecina apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Tallina un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Tallina, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Rīgā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 3,9% un piektdien bija 1,844 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kāpa par 6% - līdz 1,944 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā piektdien 95.markas benzīna cena bija 1,739 eiro par litru, kas ir par 3,3% mazāk nekā pirms nedēļas. Dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā samazinājās par 1,5% - līdz 2,009 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās gan 95.markas benzīna, gan dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā kritās par 0,5% un piektdien bija attiecīgi 1,839 eiro un 1,949 eiro par litru.
Autogāzes cena Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, nav mainījusies un piektdien bija 0,915 eiro par litru. Tikmēr Tallinā autogāzes cena pieauga par 1% un piektdien bija 0,968 eiro par litru, bet Viļņā autogāzes cena samazinājās par 1,3% - līdz 0,749 eiro par litru.