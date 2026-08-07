Deputāti var tikt tiesāti par investīciju kavēšanu! Saruna ar lielo projektu tiesību speciālistu
Ja gribam bagātu, attīstītu valsti, kura iet vienā solī ar citām Eiropas Savienības valstīm, nevis skrien tām pakaļ, mums ir vajadzīgas investīcijas un vērienīgi attīstības projekti. Diemžēl mūsu sabiedrību – lielākoties vēsturiskās pieredzes dēļ – ir itin viegli mobilizēt pret jebko šādu, lai arī cik potenciāli reģionam, valstij noderīga un laba konkrētā iecere būtu. Īpaši viegli tas ir vēlēšanu gados, kad politiķu ausis, tostarp pašvaldībās, piepeši paliek īpaši jutīgas pret iedzīvotāju teikto.
Jurists Andris Jēkabsons savā ikdienas darbā sastopas ar situācijām, kad iedzīvotājiem, reģiona, valsts ekonomikai un izaugsmei potenciāli nozīmīgi attīstības projekti nonāk strupceļā un grūtībās iepriekš aprakstīto apstākļu sakritības dēļ.
Jurista karjeru viņš ir sācis Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīgs. Pēc tam vairākus gadus strādājis Ekonomikas ministrijā, būvniecības departamentā. No 2011. līdz 2014. gadam – advokātu birojā.
No 2014. gada Andris Jēkabsons praktizē privāti, specializējoties būvniecības tiesībās. Pa šiem gadiem uzkrājusies ievērojama pieredze strīdos ar pašvaldībām, it īpaši administratīvajā procesā.
Izdarīti arī secinājumi un veikti novērojumi par to, kādēļ Latvijas sabiedrību ir tik viegli bieži vien bez jebkādiem taustāmiem, pamatotiem argumentiem mobilizēt pret būvprojektiem, kuru mērķis ir ražot, radīt darbavietas un nest pienesumu ekonomiskajai izaugsmei.
Problemātiskais vēlēšanu gads
“Visbiežāk tās problēmas rodas ar projektiem, kuri rada jebkāda veida emisijas – smaka, troksnis un tamlīdzīgi. Īsāk sakot – jebkas virs dzīvojamā fonda. Ierasts, ka notiek tā: projekta realizētāji atnāk pie vietvaras, izstāsta ieceri, vietvara saka, ka viss ir ļoti labi, iecere patīk, rīkojieties! Tad pie pašvaldības sāk nākt iedzīvotāji... jeb, kā deputāti to redz – vēlētāji. Un situācija var diametrāli mainīties. Pašvaldībā sēdošais aizdomājas – ko man vajag – vēlētāju labvēlību vai kādu tur uzņēmumu, kurš radīs varbūt divas, trīs darbavietas,” tipisku sākumu šādu lielu attīstības projektu iestigšanai ieskicē jurists.
Jēkabsons piebilst, ka bieži vien runa arī ir par jaudīgām iecerēm, kuras tomēr prognozē ne pārāk lielu darbavietu skaita pieaugumu, jo mūslaikos tomēr liela daļa dažādu ražošanas procesu ir automatizēti. Tas gan negroza faktu, ka šādi projekti reģionam un valstij tik un tā nes izmērāmu labumu.
“Ir vēl kāda nianse – lielākā daļa šo teritoriju, kur agrāk vai vēlāk kāds vēlas uzsākt šāda veida projektus – jau sen ir tikusi ieplānota kā teritorija, kas atvēlēta tieši šādam mērķim. Tikai šajā posmā visiem parasti viss ir vienalga. Tie, kuri iebilst, bieži “pamostas” vien tad, kad ierauga, ka dzīvē reāli kaut kas tur notiek, ka atnāk kāds investors ar konkrētu mērķi,” piebilst jurists.
Speciālists, kurš veltījis daudz laika šādu projektu “izglābšanai”, arī norāda, ka ir acīmredzams – lielus attīstības projektus nav ieteicams virzīt vēlēšanu gada tuvumā. Tas diemžēl norāda uz to, ka pašvaldībās saimniekojošos politiķus itin viegli var nobiedēt vietējo iedzīvotāju bažas, lai cik arī nepamatotas tās varētu būt. Šādās situācijās, turklāt bieži nelīdz arī tas, ka investors, attīstītājs līdz tam ir rūpīgi izdarījis visu, kas no viņa pieprasīts, lai projekts realizētos.
“Atnāc pēc vēlēšanām... tā ir frāze, kuru reāli ir nācies dzirdēt, ejot uz pašvaldību runāt par šāda veida projektiem,” piebilst Jēkabsons.
“Taisiet, attīstiet – tikai ne blakus manam pagalmam!”
Latvijas iedzīvotājs, tāpat kā jebkurš cits, vēlas, lai valsts ekonomika aug un attīstās, vairojot labklājību. Taču vienlaikus izsenis esam izcēlušies ar to, ka bieži vien enerģiski iestājamies pret projektiem, kuri ir taustāmi, konkrēti un šādu izaugsmi paredz, un vienlaikus pilnīgi pamatoti paģērē teritoriju, kur tiem būt.
Vaicāts, kā sadzīvojam ar šādu sabiedrības kognitīvo disonansi, speciālists norāda: “Mēs to visu gribam. Mēs tik tiešām gribam to izaugsmi un attīstību, bet – “nu ne jau blakus manam pagalmam!”, tā teikt. “Ejiet, brauciet uz Kurzemi, nevis šeit Latgalē!” Tikmēr Kurzemē to pašu saka otrādi...”
Jurists arī norāda, ka nereti ir gadījumi, kad cilvēks nopērk sev īpašumu dzīvošanai, bet nepainteresējas, kādi ir pašvaldības plāni pret šo konkrēto apvidu: “Bieži vien ir plāns tur būvēt un attīstīt ražošanu, bet cilvēks nav par to painteresējies. Viņš ierauga – blakus ir pļava, nu lieliski! Pērku! Tikai pēc tam kļūst skaidrs, ka tur ir iecerēts būvēt lielu ražotni.”
Labie piemēri neizskan pietiekami tālu
Jēkabsons gan norāda, ka praksē netrūkst spilgtu piemēru, kuri demonstrē, ka ar neatlaidību ir iespējams mainīt sabiedrības viedokli un beigu beigās vēl arī dot iecerēto labumu, ko šāds sākotnēji asu kritiku izpelnījies, liels projekts ir paredzējis.
“Biju saskāries ar cūku fermas projektu, kur vietējie bija, tēlaini izsakoties, ar dakšām gatavi nākt virsū attīstītājiem. Smakas, mēsli, atmiņas par to, kā bija PSRS laikos. Projekta realizētājs adresēja visas šīs bažas, izpildīja virkni sabiedrības vēlmju un prasību. Kas interesanti – pēcāk šī projekta attīstītājs lēma paplašināt darbību un no iedzīvotāju neapmierinātības nebija ne miņas! Visi bija sapratuši, ka šis objekts viņiem absolūti nenodara nekādu skādi,” atceras jurists.
“Bieži ir arī tā, ka investoriem absolūti nav skaidrs, kā var šādi sabiedrības līmenī reaģēt. Viņš neizprot, kā var būt tā, ka kompetentajās valsts iestādēs viss ir saskaņots, bet tad uzrodas neapmierinātu cilvēku grupa, kas aptur visu projektu. Tiesvedība, protams, maksā naudu, taču vēl dārgāks ir tas laiks, kas tiek zaudēts, risinot šāda veida problēmas. Pamata tam visbiežāk nav absolūti nekāda,” norāda Jēkabsons. Turklāt jāņem vērā, ka par nepamatotu investīciju kavēšanu uzņēmēji ar tiesvedību var vērsties ne tikai pret pašvaldību kopumā, bet arī pret deputātiem personīgi.
Speciālists pauž, ka patlaban publiskajā telpā pietrūkst vēstījumu par to, cik nozīmīgi un labumu nesoši ir šāda veida projekti. Lielākoties dzirdam tikai par to, kādas potenciālas, bieži vien izdomātas problēmas būs. Taču ir virkne labo piemēru, kuri bieži neizskan. Tā vietā, lai lielie attīstības projekti veidotu ekonomiku, tie ir “spiesti sēdēt” uz tiesas zāļu soliem.