Kulbergs neatkāpjas no ieceres ierēdņus atgriezt klātienē - FM saņem uzdevumu par spīti iebildēm
Neskatoties uz Finanšu ministrijas (FM) paziņojumu, ka valsts pārvaldes darba organizācijas izvērtēšana ir Valsts kancelejas kompetence, Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) ar rezolūciju lūgs ministrijai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē, pastāstīja premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Rezolūcija tiek virzīta šodien, un priekšlikumi jāsagatavo līdz 1. septembrim, skaidroja Šverna. Uzdevuma mērķis ir nodrošināt efektīvu un pilnvērtīgu darba procesu valsts pārvaldē, viņa norādīja.
Kā vēstīts, pirmdien pēc koalīcijas partiju sanāksmes politiķi atklāja, ka premjers ir uzdevis FM izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē.
Kulbergs paudis viedokli, ka Covid-19 pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas.
Premjers sacīja, ka viņa personīgā pieredze liecina par grūtībām sastapt darbiniekus klātienē valsts iestādēs ne tikai piektdienās, bet arī citās darbadienās. Tādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē.
Pēcāk FM informēja, ka valsts pārvaldes darba organizācijas izvērtēšana ir Valsts kancelejas kompetence kā vadošajai valsts pārvaldes institūcijai, kas koordinē un analizē valsts pārvaldes darbību kopumā. Savukārt ministrija no savas puses ir gatava sniegt nepieciešamo analītisko atbalstu izvērtējuma veikšanā.
Finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS) uzskata, ka šāds izvērtējums ir nepieciešams. Vienlaikus FM norāda, ka tas automātiski nenozīmē atteikšanos no attālinātā darba, jo iestādēm būs iespēja pamatot gadījumus, kuros attālinātais darbs ir efektīvs un nepieciešams.