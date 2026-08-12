Nosauktas tūristiem bīstamākās krāpnieku lamatas
Sapnis par lielisku atpūtu var pārvērsties murgā, kad iesaistās krāpnieki. No viltus rezervācijām un gidiem līdz krāpniecībai, izmantojot mākslīgo intelektu — krāpnieki atrod arvien jaunus veidus, kā apmānīt tūristus.
Kā norāda "Booking.com", pēdējos gados tūrisma nozarē krāpniecisko shēmu skaits ir pieaudzis par 500–900%, bet eksperti brīdina, ka mākslīgais intelekts palīdz ļaundariem radīt arvien pārliecinošākas ceļotāju apkrāpšanas shēmas, vēsta "Daily Mail".
"Regulatorās iestādes brīdinājušas, ka tikai 2024. gadā krāpniecības dēļ atpūtas nozarē tika zaudēti 11 miljoni sterliņu mārciņu (15 miljoni ASV dolāru). Krāpnieki izmanto ažiotāžu ap "pēdējā brīža" atpūtas piedāvājumiem un izdevīgiem darījumiem, pievēršoties ceļotājiem, kuri, iespējams, rezervācijas veic steigā," teikts materiālā.
Gandrīz 30% pieaugušo ir kļuvuši par krāpniecības upuriem ceļošanas jomā vai arī pazīst kādu, kurš ar to ir saskāries.
Nelicencēti vai viltus gidi
Noslogotos tūrisma centros nelicencēti gidi var pie jums vērsties, piedāvājot neoficiālu ekskursiju, bet pēc tam pieprasīt samaksu. Lai no tā izvairītos, vienmēr rezervējiet ieejas biļetes apskates objektos un ekskursijas, izmantojot oficiālās tīmekļa vietnes, muzeju kases vai akreditētus pakalpojumu sniedzējus.
"Jābūt uzmanīgiem, ja atrodaties vietā, kas ir pazīstama ar šādiem gadījumiem — piemēram, Marokā nelicencēti gidi un vietējie iedzīvotāji bieži izseko nenojaušus tūristus, lai viņus apkrāptu," publikācijā piebilda autori.
"Vai jūs apmaldījāties?"
Apmaldīties vietā, kur iepriekš nekad neesat bijis, ir pavisam normāli. Krāpnieki var pieiet tūristiem, kuri izskatās apjukuši, piedāvāt palīdzību un pēc tam pieprasīt samaksu vai aizvest viņus uz kādu neparedzētu vietu. Vairumā gadījumu tas beidzas ar agresīvu prasību samaksāt.
"Ja jums nepieciešama palīdzība, vērsieties pie veikala vai kafejnīcas darbiniekiem, izmantojiet karti vai tālruņa GPS, lai noteiktu pareizo virzienu," iesaka izdevums.
Draudzības aproces
Lielajās Eiropas pilsētās krāpnieki bezmaksas dāvanas aizsegā uzliek jums uz rokas "draudzības aproci", bet pēc tam atsakās to noņemt, ja par to nesamaksāsiet. Tāpēc neiesaistieties sarunā un turpiniet iet, ja kāds pie jums pienāk.
Mākslīgā intelekta izmantoti tūrisma krāpnieki
Krāpnieki arvien biežāk izmanto ar mākslīgo intelektu (MI) radītas balsis un ziņas, lai uzdotos par uzticamiem kontaktiem — piemēram, tūrisma uzņēmumiem vai ģimenes locekļiem. Par briesmu pazīmēm liecina nedabiskas pauzes sarunā, spiediena izdarīšanas taktika, prasība nekavējoties veikt maksājumu vai mainīt bankas rekvizītus.
"Vienmēr pārbaudiet informācijas patiesumu, izmantojot oficiālās tīmekļa vietnes, apstiprinātus tālruņa numurus vai vairākus saziņas kanālus, pirms rīkojaties," teikts materiālā.
Slēgti tūrisma objekti
Dažkārt krāpnieki apgalvo, ka apskates objekts ir slēgts kāda pasākuma norises vai tehniskās apkopes dēļ, un pēc tam novirza ceļotājus uz veikalu vai neoficiālu ekskursiju, par ko saņem komisijas maksu.
"Krāpšanas paņēmieni ir mainījušies: no klasiskām ielu krāpniecības shēmām līdz digitālām krāpniecībām — no viltotām rezervācijas lapām līdz balsīm, kas klonētas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Apzinātība ir jūsu pirmā aizsardzība: nogaidiet, pirms maksājat, pārbaudiet informāciju oficiālajos kanālos un skeptiski izturieties pret nevēlamu "palīdzību"," uzsvēra Ādams Edinburgs, "Pasta ceļojumu un jauno produktu" nodaļas vadītājs.