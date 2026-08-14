Ko drīkst paņemt līdzi no viesnīcas numura, bet par ko būs jāmaksā: ekspertu skaidrojums
Kā zināt, ko drīkst paņemt līdzi no viesnīcas numuriņa, bet par ko būs jāmaksā?
Vienreizlietojamos higiēnas līdzekļus, kas atrodas viesnīcas numurā, viesi drīkst paņemt līdzi, dodoties prom. Tie faktiski ir paredzēti tieši šim nolūkam un ir noderīgi ne tikai uzturēšanās laikā viesnīcā, bet arī citos ceļojumos.
"Vispārīgais noteikums ir vienkāršs: ja priekšmets ir ievietots numurā tāpēc, lai to aizstātu katram nākamajam viesim — piemēram, higiēnas piederumi, tējas maisiņi vai tās lieliskās uzlabotās čības — tad jūs to drīkstat paņemt līdzi," izdevumam "Daily Mail" skaidroja ceļojumu eksperte un "Hotels.com" preses pārstāve Melānija Fiša.
Savukārt pieredzējusi viesnīcas "Pan Pacific London" darbiniece Anna Goldena izdevumam "Conde Nast Traveller" pastāstīja:
"Pārsteidzoši, cik daudz ko patiesībā drīkst paņemt līdzi. Ņemiet sagaidīšanas komplektus un kopšanas līdzekļus; ja tās ir vienreizlietojamas lietas — ņemiet tās."
Pat ja jūs neizlietojat visu tēju un kafiju, uzturēšanās beigās tās drīkst paņemt līdzi. Istabenes šos krājumus papildinās nākamajiem viesiem, tāpēc par to nav jāuztraucas.
Lietas, kuras nevajadzētu ņemt līdzi
Peldmēteļi ir viena no populārākajām lietām, ko viesi mēdz nozagt viesnīcās visā pasaulē.
"Šīs greznās lietas uzlabo viesu pieredzi, ļaujot justies tā, it kā jūs atrastos relaksējošā spa vai atpūtas vietā, nevis vienkārši guļamistabā ārzemēs. Diemžēl šie luksusa priekšmeti noteikti ietilpst kategorijā "nedrīkst ņemt līdzi"," teikts publikācijā.
Ja tie ir zīmolu izstrādājumi, to vērtība var viegli pārsniegt 200 dolārus, un tas viesnīcai var radīt problēmas, ja tie būs jāaizstāj.
Melānija sniedza vairākus padomus par to, kādas lietas drīkst ņemt līdzi.
"Ja ir paredzēts, ka nākamajam viesim šīs lietas būs jāatrod savā vietā, piemēram, dvieļi, pakaramie, fēns vai tas vilinošais peldmētelis, tās ir jāatstāj numurā. Ja jūs bez atļaujas aiznesīsiet peldmēteli mājās, tad atkarībā no viesnīcas pēc izrakstīšanās rēķinā var viegli parādīties papildu maksa," brīdināts publikācijā.
Kā vēsta žurnāls "CN Traveller", kādā visā Eiropā veiktā viesnīcu vadītāju aptaujā gandrīz astoņi no desmit respondentiem norādīja, ka no viesnīcām mēdz pazust dvieļi.
Atšķirībā no higiēnas piederumiem, dvieļi ir paredzēti mazgāšanai un atkārtotai izmantošanai, tāpēc to pazušana tiek ātri pamanīta.
Turklāt, kā liecina izdevuma "Forbes" minētais pētījums, gandrīz katrs trešais viesnīcas darbinieks ir ziņojis par spilvenu pazušanu. Tomēr gultas veļas vai spilvenu ņemšana līdzi ir kategoriski aizliegta.
Zināms, ka daudzās viesnīcās fēns ir piestiprināts pie sienas, lai viesi to nevarētu aiznest. Tomēr arī tad, ja tas nav nostiprināts, fēns ir jāatstāj numurā.
"Šī nav vienīgā dīvainā lieta, ko viesi mēdz nozagt, lai gan viņiem to nevajadzētu darīt — ir ziņots arī par tējkannu, trauku un tālvadības pults pazušanu no viesnīcu numuriem. Jums nav tiesību tos paturēt sev," uzsvērts publikācijā.
Savukārt luksusa ceļojumu konsultants Dankans Grīnfīlds-Turks piebilda:
"Jūs nedrīkstat paņemt peldmēteli, jūs nedrīkstat paņemt gultas veļu, jūs nedrīkstat paņemt tējkannu. Mēs nedzīvojam sabiedrībā, kurā var ieiet lielveikalā, iziet no tā un nesamaksāt par pirkumiem."