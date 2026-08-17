VIDEO: vai nākotnē Latvija būs plika un nabaga? Kas tev jāzina par mežu apsaimniekošanu
Latvijas mežu platības un to apsaimniekošana pastāvīgi ir viens no aktuālākajiem jautājumiem sabiedrībā, bieži izraisot emocionālas diskusijas par iespējamu mežu izciršanu. Eksperti atgādina, ka mežsaimniecība ir nozare, kurā procesi mērāmi gadu desmitos un pat gadsimtos, nevis viena vai divu gadu griezumā.
Lai nodrošinātu meža resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, nozares speciālisti vērš uzmanību uz ilgtermiņa stratēģijas izšķirīgo nozīmi. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ilgtspējas eksperts Eduards Rācenis uzsver šī cikla garumu: “Piemēram, par stratēģiskajām plānošanas lietām runā vismaz simts divdesmit gadu ciklā.” Ik gadu Latvijā tiek nocirsts tikai mazliet vairāk par procentu no kopējās mežu platības. Tas ir aprēķināts apjoms, kas garantē, ka nozāģētās platības laika gaitā dabiski un pilnvērtīgi atjaunojas ar jaunām audzēm.
Sabiedrības priekšstati un zinātniskie dati
Nereti publiskajā telpā izskan viedoklis, ka jaunaudze vairs nav uzskatāma par mežu, radot bažas par dabas vērtību izzušanu, taču zinātnieki un mežsaimnieki šādam uzskatam kategoriski nepiekrīt. Meža atjaunošanās ir dabisks un nepieciešams process, kas stiprina ekosistēmas dzīvotspēju un nodrošina valsts koksnes resursu pieejamību tālākā nākotnē. Eduards Rācenis norāda uz šī salīdzinājuma absurdumu: “Ja saka, ka jaunaudzes nav mežs, tādā gadījumā bērni nav cilvēki.”
Lēmumiem par mežu apsaimniekošanu vienmēr ir jābalstās zinātniski pamatotos un pārbaudāmos datos, nevis subjektīvā vizuālā vērtējumā, kas bieži vien var būt maldinošs. Valsts mežzinātnes institūta “Silava” izpilddirektors Jurģis Jansons atklāj pētījumu rezultātus un ilgtermiņa tendences: “Latvijas mežsaimniecība ir ilgus gadus kāpinājusi koksnes krāju.”
Klimata izaicinājumi un dabas daudzveidības saglabāšana
Mūsdienās viens no lielākajiem mežsaimniecības un vides uzturēšanas izaicinājumiem ir pielāgošanās straujajām klimata pārmaiņām un vēsturisko dabas teritoriju racionāla apsaimniekošana. Vides pētnieki uzsver, ka ir vitāli nepieciešams gudri apvienot tautsaimniecības ekonomiskās intereses ar augstiem ekoloģiskās ilgtspējas standartiem, īpaši fokusējoties uz tādu specifisku biotopu kā purvu aizsardzību un atjaunošanu.
Lai gan koksne ir viens no Latvijas tautsaimniecības stūrakmeņiem, nozares pārstāvji aktīvi meklē inovatīvas un dabai draudzīgas metodes bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai. Jurģis Jansons uzsver koksnes kā nacionālā resursa nozīmīgumu kontekstā ar citiem materiāliem: “Nē, nu varam, protams, visu ko kurināt, bet, manuprāt, mūsu resurss tomēr ir koks.”
Mūsdienīga mežsaimniecība ietver sarežģītu līdzsvaru starp dabas prasībām un cilvēku vajadzībām. Ar pareizu un atbildīgu pieeju tas ir pilnībā sasniedzams mērķis.
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