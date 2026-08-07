Kamēr baudām vasaru, Itālijas Alpos jau gatavojas ziemas sezonai
Kamēr Latvijā vēl turpinās vasara, Itālijas Alpu kūrorti jau sāk gatavoties ziemas sezonai. Viens no iecienītākajiem galamērķiem Eiropā ir Livinjo – kalnu kūrorts Itālijas ziemeļos, kas piesaista gan pieredzējušus slēpotājus un snovbordistus, gan ģimenes ar bērniem.
Plašās trases, modernā infrastruktūra un daudzveidīgās atpūtas iespējas padara to par vienu no populārākajām vietām ziemas ceļojumiem.
Plašas trases un moderna infrastruktūra
Livinjo piedāvā vairāk nekā 115 kilometrus slēpošanas trašu dažādas sagatavotības sportistiem – no iesācējiem līdz pieredzējušiem kalnu slēpotājiem. Kūrortā ir desmitiem pacēlāju, kas nodrošina ērtu nokļūšanu kalnos, bet regulāri koptās trases ir viens no iemesliem, kāpēc šo vietu iecienījuši arī profesionāli sportisti.
Livinjo izvēlēts arī par vienu no 2026. gada Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu norises vietām, kas vēlreiz apliecina kūrorta augsto infrastruktūras līmeni.
Ne tikai slēpotājiem
Lai gan Livinjo galvenokārt pazīstams ar kalnu slēpošanu, aktivitāšu netrūkst arī tiem, kuri uz kalniem dodas citai atpūtai. Šeit pieejamas distanču slēpošanas trases, ziemas pārgājieni, pastaigas ar sniega kurpēm, frīraida maršruti un pat ziemas velobraucieni pa īpaši sagatavotām trasēm.
Savukārt adrenalīna cienītājiem pieejams viens no lielākajiem sniega parkiem Itālijas Alpos.
Piemērots arī ģimenēm
Livinjo tiek uzskatīts par vienu no ģimenēm draudzīgākajiem Alpu kūrortiem. Bērniem pieejamas slēpošanas skolas, rotaļu zonas un īpaši iesācējiem piemērotas trases, kamēr vecāki var baudīt garākus nobraucienus.
Ārpus slēpošanas trasēm ģimenes var apmeklēt slidotavu, doties izbraucienā ar sniega kamerām vai pavadīt laiku ūdens atrakciju centrā Aquagranda.
Vietējā virtuve un Alpu atmosfēra
Pēc aktīvas dienas kalnos ceļotāji var baudīt Lombardijas reģiona virtuvi. Vietējo iecienītāko ēdienu vidū ir griķu miltu pasta pizzoccheri, fritētais siera našķis sciatt un dažādi kalnu sieri. Restorāni un kalnu kafejnīcas piedāvā panorāmas skatus uz Alpiem, radot īstu ziemas kūrorta noskaņu.
Kūrorts ar beznodokļu iepirkšanos
Viena no Livinjo īpašajām priekšrocībām ir tā duty free jeb beznodokļu zonas statuss. Tas nozīmē, ka kūrortā iespējams iegādāties apģērbu, sporta inventāru, kosmētiku, smaržas un citas preces par zemākām cenām nekā daudzviet citur Eiropā.
Tieši šī iemesla dēļ daudzi ceļotāji Livinjo izvēlas ne tikai slēpošanas, bet arī iepirkšanās dēļ.
Atpūta arī pēc dienas kalnos
Kad pacēlāji tiek slēgti, kūrortā sākas rosīga vakara dzīve. Darbojas restorāni, bāri un kalnu kafejnīcas, kur iespējams baudīt tradicionālo Alpu après-ski atmosfēru.
Savukārt mierīgākai atpūtai pieejami SPA centri, saunas un burbuļvannas ar skatu uz kalniem.
Kad vislabāk doties?
Livinjo atrodas vairāk nekā 1800 metru augstumā virs jūras līmeņa, tāpēc ziemā šeit parasti ir stabila sniega sega. Populārākie mēneši slēpošanai ir janvāris un februāris – janvārī parasti valda vislabākie sniega apstākļi, bet februārī dienas kļūst garākas un saulainākas.
Ja ziemas atvaļinājums jau ir plānos, ceļojumu eksperti iesaka rezervāciju neatlikt uz pēdējo brīdi. Populārākajos Alpu kūrortos naktsmītnes un lidojumi sezonas laikā mēdz ātri aizpildīties, turklāt agrāka plānošana bieži ļauj atrast izdevīgākas cenas.