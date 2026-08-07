Cilvēces dienas ir skaitītas? Mākslīgais intelekts tiek izmantots jaunu vīrusu radīšanai
ASV Stenforda Universitātes pētnieki pirmo reizi izmantojuši mākslīgo intelektu, lai radītu jaunus vīrusus. Zinātnieki šo sasniegumu dēvē par nozīmīgu pagrieziena punktu, kas nākotnē varētu palīdzēt izstrādāt jaunas ārstēšanas metodes. Vienlaikus eksperti brīdina, ka tas rada arī jaunus drošības riskus.
Pētnieki izmantoja mākslīgā intelekta (MI) modeļus "Evo1" un "Evo2", kas darbojas līdzīgi kā "ChatGPT". Tikai teksta vietā tie tika apmācīti, izmantojot ģenētisko informāciju. No simtiem MI radītu vīrusa variantu zinātnieki laboratorijā pārbaudīja vairāk nekā 300. No tiem 16 izrādījās dzīvotspējīgi un iznīcināja E. coli baktērijas. Šos vīrusus dēvē par bakteriofāgiem –tie inficē tikai baktērijas, nevis cilvēkus.
Zinātnieki uzskata, ka šis sasniegums nākotnē varētu palīdzēt cīņā pret antibiotiku rezistenci. Tā kļūst par arvien lielāku problēmu visā pasaulē, jo daudzas baktērijas vairs nereaģē uz līdz šim efektīvām antibiotikām.
Tomēr šai tehnoloģijai ir sava ēnas puse. Džonsa Hopkinsa Universitātes pētnieki uzsver, ka tā rada nopietnas bažas par bioloģisko drošību. Proti, MI, nonākot ļaunprāšu rokās, varētu radīt cilvēkiem bīstamu vīrusu.
Stenforda Universitātes komanda uzsver, ka eksperimenta laikā tika ievēroti stingri drošības pasākumi. MI netika apmācīts ar cilvēkus inficējošu vīrusu datiem, kā arī visi eksperimenti notika kontrolētā laboratorijas vidē. Pētnieki uzskata, ka, ievērojot drošības noteikumus, tehnoloģija var dot daudz lielāku labumu nekā risku.