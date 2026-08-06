PTAC aicina neiegādāties tūrisma operatora "Digitours" piedāvātos ceļojumus
Tūrisma operators "Digitours" 2026. gada augustā ir pieteicis maksātnespēju, aģentūru LETA informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
Saistībā ar radušos situāciju PTAC aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus un neveikt maksājumus šim tūrisma operatoram, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta.
PTAC saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka "Digitours" atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu.
Ņemot vērā konstatētos apstākļus, PTAC ir pieņēmis lēmumu apturēt tūrisma operatoram izsniegto licenci. Tas nozīmē, ka "Digitours" vairs nav tiesīga sniegt kompleksos tūrisma pakalpojumus.
Patērētāji, kuri jau ir iegādājušies ceļojumus no "Digitours" un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus, tostarp līgumus, maksājumu apliecinājumus un saraksti ar tūrisma operatoru.
PTAC turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību.
"Digitours" 2025. gadā strādāja ar 776 525 eiro apgrozījumu un guva 57 507 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.
Kompānija reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 17 070 eiro. "Digitours" īpašnieks ir Māris Subačs.