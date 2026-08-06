Preses Nama Kvartālā 4 jauni nomnieki jūlijā vien
Preses Nama Kvartāls turpina paplašināt savu nomnieku loku, jūlijā vien biznesa centram pievienojoties četriem jauniem nomniekiem. To vidū ir digitālās pieredzes dizaina uzņēmums, kā arī vairāki ikdienas pakalpojumu sniedzēji – pilates studija, kafejnīca un pusdienu restorāns. Jaunie nomnieki papildinās kompleksā pieejamo pakalpojumu klāstu, piedāvājot vēl lielākas ērtības un daudzveidīgākas ikdienas iespējas biroju darbiniekiem.
“Interese par Preses Nama Kvartāla telpām un nomas darījumu dinamika turpina pieaugt, un esam gandarīti, ka pirmie nomnieki biznesa centrā darbu sāks jau 2027. gada janvārī,” stāsta Preses Nama Kvartāla nomas darījumu vadītāja Jekaterina Zariņa. “Mēs piedāvājam elastīgus biroju risinājumus aptuveni no 127 m² līdz pat 2500 m² vienā stāvā, tādējādi pielāgojoties gan uzņēmumiem, kuriem nepieciešams kompakts birojs, gan augošiem uzņēmumiem, kas meklē plašākas, galvenajam birojam piemērotas telpas.”
“Kā nekustamo īpašumu konsultanti mēs Rīgā redzam daudz dažādu biroju projektu, tomēr Preses Nama Kvartāls izceļas ar īpaši elastīgu pieeju nomas darījumiem un nomnieku vajadzībām,” norāda Artūrs Rundzans, Kivi Real Estate pārstāvis. “Šeit redzam ne tikai mūsdienīgus A klases birojus 127–2500 m² platībā vienā stāvā, bet arī skaidru vīziju par to, kā ar pārdomātu plānojumu un ikdienā pieejamiem pakalpojumiem veidot vidi, kas atbalsta nomnieku komandu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tas projektam dod ļoti labas iespējas kļūt par vienu no pievilcīgākajām darba vietām Rīgā.”
Nomnieki Preses Nama Kvartālu izvēlas gan tieši, gan sadarbībā ar nekustamo īpašumu konsultantiem. Īpaši cieša sadarbība izveidojusies ar Kivi Real Estate. Līdzās individuāli pielāgojamām biroju telpām projektā būs pieejami arī jau iepriekš izbūvēti biroji, kas uzņēmumiem ļaus pārcelties uz jaunajām telpām ātrāk un samazināt laiku, kas nepieciešams telpu pielāgošanai. Gatavu un uzreiz izmantojamu biroju, kā arī plaši pielāgojamu telpu kombinācija nostiprina Preses Nama Kvartāla pozīciju kā vienai no pievilcīgākajām jaunajām uzņēmējdarbības vietām Rīgā.
Preses Nama Kvartālā 4 jauni nomnieki jūlijā vien
Preses Nama Kvartāls tiek attīstīts kā mūsdienīgs, daudzfunkcionāls biznesa kvartāls, kurā A klases biroju telpas apvienotas ar pakalpojumiem, mazumtirdzniecības un atpūtas infrastruktūru. Projekts atrodas ērti sasniedzamā vietā, piedāvājot uzņēmumiem un to darbiniekiem modernu un pilnvērtīgu darba vidi.
Par Preses Nama Kvartālu
Preses Nama Kvartāla attīstība notiek vairākās būvniecības fāzēs. Pirmajā fāzē paredzēta A klases biroju ēkas izbūve. Turpmākā projekta attīstības koncepcija ietver medicīnas vai izglītības centru, viesnīcu vai dzīvojamo ēku, biroju ēku un citus infrastruktūras objektus. Tāpat plānota esošās Preses nama ēkas renovācija. Projekta attīstītājs ir Lords LB Asset Management, kura pārvaldīto aktīvu kopējā vērtība 2025. gada jūnija beigās sasniedza 1,338