VIDEO: pētnieki lauza galvu - kā panākt, ka Latvijas “melnā zelta” iegūšana nekaitē mūsu videi
Purvi ir viena no nozīmīgākajām ekosistēmām pasaulē, un tie aizņem aptuveni trīs procentus no pasaules sauszemes platības kas ir aptuveni 70 Latvijas. Purviem ir nozīmīga loma gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan klimata regulēšanā.
Ķīmijas tehnoloģiju doktorante, Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece Kristīne Irtiševa-Alpe kūdru sauc par Latvijas zeltu. Tās ieguvei nepieciešamā purvu nosusināšana veicina kūdras sadalīšanos un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vienlaikus kūdra ir lēni atjaunīgs resurss – Latvijas purvos tās ilgtermiņa vidējais uzkrāšanās ātrums parasti tiek vērtēts ap milimetru gadā, savukārt Teiču purvā pētījumā par pēdējiem 150 gadiem konstatēts vidēji 3,5 milimetru pieaugums gadā.
Purva ietekmi uz klimatu nevar raksturot tikai ar oglekļa dioksīdu. Dabisks, slapjš purvs var piesaistīt un ilgstoši uzkrāt oglekli kūdrā, vienlaikus izdalot metānu, savukārt pēc nosusināšanas kūdra nonāk saskarē ar skābekli, sāk intensīvāk sadalīties, un pieaug oglekļa dioksīda emisijas.
Atsevišķos apsaimniekošanas veidos nozīme var būt arī dislāpekļa oksīdam. Tāpēc jānosaka visu galveno gāzu plūsmas dažādos gadalaikos un vienlaikus jāseko ūdens līmenim, temperatūrai un veģetācijai. Tikai tā var aprēķināt purva kopējo klimata bilanci un novērtēt, vai nosusināšana vai purva atjaunošana palielina vai samazina emisijas.
Lai pilnībā saprastu pašreizējo situāciju un to, kā vislabāk panākt līdzsvaru starp ekonomisko ieguvumu un klimatneitralitāti, zinātnieki Latvijā veic pētījumus par kūdru, tās sastāvu, purvu atjaunošanos, siltumnīcefekta gāzu emisijām. Gala secinājumi plānoti 2030. gadā, kad arī varēs objektīvi spriest par kūdras izstrādes ietekmi uz vidi tieši Latvijā.
Kristīne Irtiševa-Alpe arī uzsver – runājot par purviem, kūdru un augsnes bagātināšanu, citu valstu pieredzi nevar pārņemt mehāniski. Klimats, hidroloģiskie apstākļi, kūdras tips un apsaimniekošana atšķiras, tāpēc ārvalstu dati ir salīdzināmi un noderīgi, taču secinājumiem par Latviju nepieciešami arī vietējie mērījumi.
Tas attiecas arī urbānajiem dārziem, kas arī Latvijā kļūst aizvien populārāki. “Urbānie dārzi var būt ļoti dažādi, jo var izmantot podus vai kastes, var audzēt augus vertikālos dārzos un siltumnīcās. Variāciju ir daudz, un visi ir pareizi. Lielākoties tiek izmantoti dažādi kūdras substrāti jeb kūdra, kas jau sajaukta ar vajadzīgām piedevām – mikroelementiem, pH regulētājiem, mitruma piesaistītājiem un citām. Ja izmanto kastes ar kūdru vai melnzemi, svarīgi norobežot sienas ar džutas maisu vai plastikātu, jo, ja mitrums būs pārāk daudz, kaste vienkārši sapūs,” skaidro pētniece.
Zinātnieki aktīvi pēta arī kūdras aizvietotājus, piemēram, kokosrieksta šķiedru vai kokšķiedru. Tai ir smalka frakcija, ko iegūst no koka, un tas veiksmīgi pilda kūdras funkciju – dot pietiekamu porainību augsnei, lai gaiss piekļūtu auga saknēm. Taču, lai augs tiešām dotu vislabāko ražu, tikai ar augsnes bagātināšanu vien nepietiks, svarīgi ir arī citi faktori, piemēram, lai ir bites. Pašlaik aktīvā pētniecības fāzē ir arī zaļās joslas, ko sēj graudaugu lauku malās. “Ir jādomā, kāda zaļā masa tur aug. Skaidrs – ja tur būs ziediņi, būs arī kukaiņi, tajā skaitā arī bites, viss tiks apputeksnēts un, iespējams, veiksmīgi augs. Tagad tiek pētītas arī lupīnas, kam ir gumiņbaktērijas un kas var būt labs zaļmēslojums, ko izmantot, lai uzlabotu augsni nākamajām kultūrām, kas tiks stādītas.”
Pētniecības procesā Kristīne Irtiševa-Alpe nonāca līdz vēlmei izprast, kā vislabāk no Latvijas kūdras iegūt humusvielas ar visaugstāko koncentrāciju, kas veicinātu augu augšanu un palielinātu ražību, bagātinot pašu augsni. Uzņēmums “Humico” vairāk koncentrējas uz lauksaimniekiem, lai viņi šo kūdras šķīduma koncentrātu ar kālija humātu varētu viegli atšķaidīt un izmantot smidzināšanas sistēmās, bet urbānajā dārzā, kur tiekamies, viņa veic eksperimentu, testējot gan pašas izveidotās humusvielas, gan citus alternatīvus mēslojumus, gan to kombinācijas.
“Šeit ir sviesta pupas, kuru sēklas vēl pirms stādīšanas tika izmērcētas šajos šķīdumos, lai varētu salīdzināt to ietekmi, taču gala secinājumus vēl izdarīt nevar. Ja izmanto zirgu mēslus vai kompostu, jāņem vērā, ka tajā var saglabāties nezāļu sēklas, bet slimās augu atliekās – augu patogēni. Tāpēc siltumnīcas atliekas nevajadzētu bez izvērtēšanas vienkārši samest kompostā.”
Lai būtiski samazinātu daudzu nezāļu sēklu un patogēnu dzīvotspēju, kompostēšanas masas temperatūrai jāsasniedz vismaz 55 grādi un tā jāuztur noteiktu laiku – slēgtā sistēmā vai statiskā aerētā kaudzē vismaz trīs dienas, regulāri apgrieztā kaudzē vismaz 15 dienas, to šajā laikā apgriežot vismaz piecas reizes. Jākontrolē arī mitrums un aerācija, kā arī jāpanāk, lai uzkarstu visa masa, tomēr daži izturīgi patogēni un nezāļu sēklas var saglabāties arī šādos apstākļos.
Kurš no testētajiem augsnes bagātinātājiem būs izrādījies labākais, vēlāk varēs noteikt ne tikai pēc auga kupluma, bet arī citiem būtiskiem kritērijiem, piemēram, saknēm un stumbra, bet vēlāk pēc ražas – cik tā būs liela un kvalitatīva. Pētniece stāsta, ka, izmantojot minerālmēslus un augsnes bagātinātājus, svarīgi ievērot to koncentrāciju. Ja tā būs par augstu, tas augu var iznīcināt, bet, ja par zemu, var nedot izmērāmu efektu.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.