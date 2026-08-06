Igaunijā negaidīti liels pieprasījums pēc vienas konkrētas 2 eiro monētas; pie bankas izveidojusies milzu rinda
Igaunijas Banka izlaidusi papildu tirāžu ar divu eiro monētu, kas veltīta Sipsikam.
Otrdien, 4. augustā, pie Igaunijas Bankas ēkas atkal izveidojās pircēju rinda, ziņo portāls "err.ee".
Neparedzēti lielās intereses dēļ banka nolēmusi izlaist papildu daudzumu monētu.
Kopumā šogad tika izkaltas miljons divu eiro monētu ar bērnu literatūras varoņa attēlu. No tām 17 000 monētu iesaiņotas īpašās monētu kartītēs kā suvenīru produkcija.
Pirmā 8500 kartīšu partija nonāca pārdošanā vienlaikus ar piemiņas monētas izdošanu jūnijā un tika ātri izpārdota. Jaunajā partijā ir vēl 8500 monētu kartīšu, taču papildu izlaidums nepalielina pašas piemiņas monētas kopējo tirāžu.
Lai vairāk interesentu varētu iegādāties jauno kolekcijas priekšmetu, vienam pircējam vienā pirkuma reizē atļauts iegādāties ne vairāk kā divas monētu kartītes.
Divu eiro monētu ar Sipsika attēlu Igaunijas Banka izlaida jūnija sākumā. Tā veltīta vienam no pazīstamākajiem Igaunijas bērnu literatūras tēliem, kurš jau vairākām paaudzēm ir kļuvis par iemīļotu jauno lasītāju varoni.
Tāpat kā citas eirozonas valstu piemiņas divu eiro monētas, arī monēta ar Sipsika attēlu ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā eirozonā un apgrozībā nonāk ar tirdzniecības uzņēmumu starpniecību.
Iepriekš Igaunijas Banka izdevusi piemiņas divu eiro monētas ar vilka, rudzupuķes, bezdelīgas attēlu, kā arī monētas, kas veltītas Igaunijas grāmatai.
Pēc Igaunijas Bankas pārstāvja Mārti Naksi teiktā, monētu kartīšu tirāžas iepriekš bijušas aptuveni vienādas, taču tik lielu interesi kā par izlaidumu ar Sipsiku neviens neesot gaidījis.
"Interese par piemiņas divu eiro monētām pēdējos gados pieaug, un mēs ceram, ka šī tendence turpināsies," sacīja Naksi.
Nākamgad Igaunijas Banka plāno izdot divu eiro monētas, kas būs veltītas Hījumā apriņķim un Igaunijas Aizsardzības spēku veterāniem.
Tikmēr pieprasījums pēc dārgākajām piemiņas monētām no dārgmetāliem – sudraba un zelta – turpina samazināties. Šādas monētas ir kolekcionēšanas priekšmeti, tās maksā ievērojami dārgāk un kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantotas tikai to izdevējvalstī.
Pēc Naksi teiktā, dārgmetālu kolekcijas monētas pamazām zaudē popularitāti, tāpēc Igaunijas Banka samazina to tirāžas un izdod tās arvien retāk.
Septembrī banka izlaidīs piemiņas monētu, kas veltīta "meža brāļiem" (partizāniem, kuri pēc Otrā pasaules kara pretojās padomju okupācijai), 2500 eksemplāru tirāžā, bet nākamgad paredzēts izdot monētu par godu igauņu tautas teicējas Annes Vabarna 150. dzimšanas gadadienai.