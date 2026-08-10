"Luksofora" marķējums uz pārtikas produktiem izraisa asas diskusijas. Kas ar to nav kārtībā?
Lielveikalu un hipermārketu tīkls "Selver", kas darbojas Igaunijā, uzskata, ka pārtikas produktu iepakojumu marķēšana ar krāsu sistēmu, kas atspoguļotu to uzturvērtību, nav pamatota, savukārt "Rimi" un "Coop" norāda, ka nepieciešamība ieviest Nutri-Score sistēmu vispirms būtu rūpīgāk jāizvērtē.
Citās domās ir veikalu tīkls "Lidl Eesti", kas jau šobrīd savas privāto preču zīmju produkcijai izmanto šādu krāsu marķējumu, raksta ERR.
Igaunijas Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrija izvērtē iespēju valstī ieviest Nutri-Score marķējumu, kas atgādina luksofora principu. Ar piecu burtu un krāsu palīdzību sistēma sniedz kopēju novērtējumu par produkta uzturvērtību.
Pediatri aicina ministriju šo soli īstenot, savukārt pārtikas nozares pārstāvji pret šo ieceri izturas ļoti kritiski.
Arī "Selver" iebilst pret šāda marķējuma ieviešanu. Veikalu tīkla vadītāja Kristi Simonsena portālam ERR skaidroja, ka Nutri-Score sniedz pārāk vienkāršotu pārtikas produktu novērtējumu.
"Produktus nevajadzētu iedalīt labajos un sliktajos vai veselīgajos un neveselīgajos. Informācija par uzturvērtību jau ir norādīta uz katra produkta iepakojuma un sniedz patērētājam visu nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu lēmumu par pirkumu atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm," sacīja Simonsena.
Viņa piebilda, ka gandrīz divas trešdaļas pircēju pārtikas groza veikalos veido Igaunijā ražotas preces, kas, viņasprāt, liecina – klienti izdara apzinātu izvēli un bieži dod priekšroku vietējai produkcijai.
"Rimi" un "Coop" ieņem mazāk kategorisku nostāju. "Rimi Eesti" iepirkumu nodaļas vadītāja Marta Palma norādīja, ka veikalu tīkls atbalsta risinājumus, kas palīdz pircējiem izdarīt pārdomātāku un veselīgāku pārtikas izvēli.
"Tomēr uzskatām par būtisku, lai izmantotā pārtikas produktu marķēšanas sistēma būtu balstīta zinātniskos datos, sniegtu patērētājiem konkrētu un saprotamu informāciju, veicinātu apzinātu lēmumu pieņemšanu pirkuma laikā un vienlaikus tiktu izmantota pēc iespējas vienotāk," uzsvēra Palma.
Pēc Palmas teiktā, Nutri-Score ieviešana būtu jāvērtē visaptveroši, iesaistot ekspertus, ražotājus un mazumtirdzniecības pārstāvjus. Svarīgi esot, lai visiem būtu vienota izpratne par šīs sistēmas mērķi un lai tā būtu orientēta uz patērētāju.
"Coop Eesti Keskühistu" iepirkumu direktors Olivers Rists norādīja, ka "Coop" atbalsta saturīgu diskusiju un saprotamu pārtikas produktu marķējumu, lai veicinātu patērētāju informētību.
"Tomēr sistēmai patiešām ir jāveicina veselības uzlabošana, un tā nedrīkst netaisnīgi nostādīt neizdevīgā situācijā vietējos dabiskos un tradicionālos pārtikas produktus," uzsvēra Rists.
Uz šī fona izceļas veikalu tīkls Lidl, kas jau vairākus gadus savas privāto preču zīmju produkcijai izmanto šādu marķējumu.
Pēc "Lidl Eesti" komunikācijas speciālistes Līzas-Indras Pajustes vērtējuma, diskusija par to, kā palīdzēt cilvēkiem izvēlēties veselīgākus produktus, ir nepieciešama, jo liekais svars un ar dzīvesveidu saistītās slimības ir nopietna sabiedrības veselības problēma.
"Nutri-Score produktus nedala labajos un sliktajos, bet sniedz vienkāršu salīdzinošu konkrēta produkta uzturvērtības novērtējumu, aprēķinot to uz 100 gramiem vai 100 mililitriem. Tas palīdz patērētājam salīdzināt līdzīgus produktus un pieņemt pārdomātākus lēmumus tieši pirkuma brīdī," sacīja Pajuste.
Viņa norādīja, ka Nutri-Score jau tiek izmantots vairākās Eiropas valstīs, tostarp Vācijā un Francijā, un ir pierādījis savu efektivitāti.
"Lai veicinātu veselīgu uzturu, būtu lietderīgi apvienot ražotāju, tirdzniecības tīklu un politikas veidotāju spēkus un kopīgi izstrādāt efektīvu risinājumu," piebilda Pajuste.
Pārtikas rūpniecības pārstāvji uzskata, ka Nutri-Score ieviešanai Igaunijā nav pietiekama zinātniska pamatojuma. Lai gan viņi piekrīt, ka patērētājiem jāsniedz uzticama informācija, viņuprāt, vienkāršotais “luksofora principa” marķējums neņem vērā produkta patēriņa apjomu, izcelsmi, dabisko sastāvu un kultūras nozīmi.
Savukārt Pediatru asociācija uzskata, ka Nutri-Score marķējums Igaunijai ir nepieciešams, jo jau katram trešajam bērnam ir liekais svars, turklāt pieredze liecina – patērētājiem ir grūti orientēties uzturvērtības informācijā, kas norādīta uz produktu iepakojuma.
Igaunijas Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrija pašlaik analizē, vai Nutri-Score atbilst valsts uztura ieteikumiem un kādas būtu šīs sistēmas ieviešanas ekonomiskās sekas.
Pētījuma rezultātiem jābūt gataviem rudenī, un turpmākie lēmumi tiks pieņemti tikai pēc to izvērtēšanas. Vienlaikus ministrija uzsvērusi – pat tad, ja Nutri-Score sistēma tiks ieviesta, tās izmantošana ražotājiem paliks brīvprātīga.