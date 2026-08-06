Kamēr Eiropā izaugsme gausa, Latvijā mazumtirdzniecība kāpj par 4,8%
Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā šogad jūnijā, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērn, palielinājās par 4,8%, kas ir vairāk nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" ceturtdien publiskotie dati par 25 bloka dalībvalstīm.
Straujākais kāpums jūnijā reģistrēts Luksemburgā (+8,3%), Zviedrijā (+7,2%), Bulgārijā (+7,1%) un Lietuvā (+5,8%). Igaunijā mazumtirdzniecība pieaugusi par 0,2%.
Savukārt no četrām ES dalībvalstīs šajā periodā fiksēts kritums: Rumānijā (-6,6%), Austrijā (-0,3%), kā arī Beļģijā un Vācijā (abās valstīs -0,1%).
ES valstīs, par kurām pieejami dati, mazumtirdzniecības apgrozījums jūnijā gada salīdzinājumā pieaudzis kopumā par 1,2%, bet eirozonā - par 0,7%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi mazumtirdzniecības apmērs jūnijā ES samazinājies par 0,1%, bet eirozonā - par 0,3%.
Lielākais kritums mēneša izteiksmē bijis Somijā (-1,5%), Rumānijā (-1,2%) un Vācijā (-1,1%), straujākais kāpums reģistrēts Luksemburgā (+2,5%), Portugālē (+1,7%), kā arī Horvātijā un Zviedrijā (abās valstīs +1,5%), bet Dānijā un Maltā mazumtirdzniecības apgrozījums saglabājies nemainīgs. Latvijā mazumtirdzniecība palielinājusies par 0,7%, Lietuvā - par 0,3%, bet Igaunijā - par 0,9%.
Dati nav pieejami par Čehiju un Grieķiju.