Auto un tehnoloģijas
Šodien 06:56
Viena parole visam, neapdomīga pieslēgšanās Wi-Fi un citas kļūdas, kas apdraud tavu digitālo drošību un privātumu
Viedtālrunis jau sen vairs nav tikai saziņas līdzeklis. Ar to norēķināmies par pirkumiem, veidojam saturu sociālajos tīklos, glabājam svarīgus dokumentus un pat izmantojam kā lukturīti. Tehnoloģijas mūsu ikdienu padarījušas tik ērtu, ka bieži vien nepievēršam uzmanību vienkāršiem, bet svarīgiem drošības paradumiem, tādējādi pakļaujot riskam savus datus un privātumu.
Šī nevērība visbiežāk izpaužas pavisam ikdienišķos paradumos. Viena un tā pati parole vairākiem kontiem, pieslēgšanās nedrošiem Wi-Fi tīkliem, atlikti ierīču atjauninājumi var radīt daudz lielākus riskus, nekā sākumā šķiet. Labā ziņa ir tā, ka no lielākās daļas šo digitālo netikumu var viegli atbrīvoties, nedaudz mainot savus ikdienas paradumus.