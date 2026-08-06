Lauksaimniekiem atvieglos graudu un citu kravu nogādāšanu uz Rīgas ostu
Sākoties aktīvajai jaunās ražas pieņemšanas sezonai, arī šogad ir spēkā pērn Rīgas pašvaldības un Rīgas brīvostas pārvaldes kopīgi izstrādātā satiksmes organizācijas kārtība lauksaimniecības kravu pārvadājumiem uz Rīgas ostu. Tā paredz atvieglotu pārvietošanos pa noteiktiem pilsētas ielu posmiem tiem lauksaimniecības kravu pārvadātājiem, kas dodas uz Rīgas ostu nodot izaudzēto ražu.
Lai izmantotu šos satiksmes atvieglojumus, pārvadātājiem pirms došanās uz ostu jāreģistrējas Rīgas ostas elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un jāsaņem digitāls apstiprinājums no konkrētā ostas termināļa. Šis risinājums pērn sevi labi pierādījis praksē – tas ļāva nodrošināt raitāku kravu piegādi uz ostas termināļiem, vienlaikus būtiski samazinot kravas automašīnu sastrēgumus pilsētas ielās un pievedceļos uz ostu.
“Rīgas osta ir nozīmīgi Latvijas lauksaimniecības produkcijas eksporta vārti, tādēļ mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai ražas sezonas laikā transporta kustība uz ostu būtu pēc iespējas efektīvāka un prognozējamāka. Pagājušajā gadā ieviestā kārtība apliecināja, ka ar gudriem satiksmes organizācijas risinājumiem iespējams vienlaikus atbalstīt gan uzņēmējus un lauksaimniekus, gan saglabāt ērtu mobilitāti rīdziniekiem. Tāpēc arī šogad turpinām šo pieeju, kas palīdz stiprināt Rīgas ostas konkurētspēju un nodrošina raitu jaunās ražas nogādāšanu eksportam,” saka Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.
“Vēlamies pateikt paldies Rīgas domei un Rīgas brīvostas pārvaldei par rastajiem risinājumiem, lai lauksaimniekiem būtu iespējams pēc iespējas ātrāk nogādāt izaudzēto produkciju ostā. Tas ir būtisks atbalsts zemniekiem ražas novākšanas laikā. Latvijai ir liela ostu kapacitāte, un tā noteikti jāizmanto. Vienlaikus skaidrs, ka esošās graudu noliktavas nav pietiekamas, lai mēs pilnībā varētu uzglabāt visu Latvijā izaudzēto lauksaimniecības produkciju – graudus, rapsi, zirņus un pupas, tāpēc ir ļoti svarīgi daļu no šīs produkcijas pēc iespējas ātrāk arī eksportēt, lai ražas novākšana Latvijā, kas turpināsies visu augustu un vēl septembra sākumā, varētu noritēt veiksmīgi”, uzsver biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons.
Digitālā pieteikšanās samazina gaidīšanas laiku pie ostas termināļa, novēršot kravas automašīnu dīkstāvi un palīdzot nodrošināt vienmērīgu transporta plūsmu uz ostu aktīvās graudu sezonas laikā. Vienlaikus ostas sistēmā pieejamie dati tiek nodoti pašvaldības atbildīgajiem dienestiem, paredzot iespēju operatīvi uzraudzīt satiksmes organizācijas noteikumu ievērošanu un nepieciešamības gadījumā ātri reaģēt uz satiksmes situācijas izmaiņām.
“Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, pērn Rīgas pašvaldības institūcijas, pašvaldības policija un Rīgas brīvosta kopīgi izstrādāja risinājumu, kura mērķis bija mazināt lauksaimniecības kravu aprites radīto ietekmi uz galvaspilsētas satiksmi ražas sezonas laikā. Pēc pagājušā gada rezultātiem var pārliecinoši apgalvot, ka šis risinājums strādā. Arī šogad turpināsim iesākto, lai aizvadītu šo ražas sezonu maksimāli komfortabli gan zemniekiem, gan pilsētniekiem,” norāda Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs.
Satiksmes organizācijas atvieglojumi lauksaimniecības kravu pārvadātājiem ir spēkā šādos Rīgas ielu posmos:
• Akmeņu ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz Valguma ielai,
• Daugavgrīvas ielas posmā no Raņķa dambja līdz Lidoņu ielai,
• Mūkusalas ielas posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Akmeņu ielai,
• Raņķa dambī,
• Valguma ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim.
Ceļa zīmes šajos posmos ir papildinātas ar norādi "Izņemot i.rop pieteiktiem ostas apmeklējumiem lauksaimniecības kravas pārvadātājiem", tādējādi nodrošinot, ka atvieglotā satiksmes kārtība tiek izmantota tikai tiem pārvadātājiem, kuri dodas uz ostas termināļiem ar lauksaimniecības kravām.