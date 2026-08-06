Jaunais KIA Seltos nāk palīgā populārajam KIA Sportage
Kia šis ir modeļiem ļoti bagāts gads. Viens no tiem ir jaunais krosovers KIA Seltos. Tas ir ražots Korejā, nedaudz mazāks par Sportage, bet tikpat daudzpusīgs un vērtīgs.
Kia Seltos ir īsāks par plaši pazīstamo Sportage, bet riteņu bāze ir pat par centimetru garāka. Citur pasaulē Seltos pazīst jau kopš 2019. gada, bet Eiropas tirgū tas ir jaunums. Kia Seltos ir moderns un glīts, un seko vadlīnijām. Aizmugurējā stikla slotiņa integrēta spoilerī tāpat kā Sportage.
Arī Seltos dzinēji ņemti no Sportage. 1,6 l benzīns tērē nedaudz virs 6 litriem uz 100 km. Gada beigās sekos Kia Seltos ar hibrīdu, tas būs vēl ekonomiskāks modelis. Pagaidām gan cenu lapā redzams tikai viens 180 ZS dzinējs, ko var komplektēt ar elektrisku pilnpiedziņas sistēmu.
Kia pārstāvji nav melojuši, ka Seltos izgatavots atbilstoši eiropiešu prasībām. Stūres pievads ir piekalibrēts, un to var just. Kamēr iepazināmies ar gaitas īpašībām Vācijā, automašīna jau nokļuvusi Latvijā. Ir zināmas arī cenas. Bāzes modelis maksās 29 000 eiro vai pat zemāk. Kia Seltos sākuma cena Latvijā ir identiska Kia Sportage starta cenai. Acīmredzot Kia gatavojas modeļu nomaiņai. Kā jau varēja paredzēt arī salonā viss pārņemts no elektriskajiem Kia. Viena lieta, kas tāda nav, ir jaunā stūre. Tvēriens ir drošāks un pamatīgāks. Svarīgākā vieta ir aizmugurējais krēsls. 1,9 m pasažieris var apsēsties “pats aiz sevis”, turklāt te ir regulējama atzveltne.