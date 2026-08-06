Smiltēns: jānosaka robeža valsts tiesībām iejaukties kapitālsabiedrību lēmumos
Būtu jānosaka robeža valsts tiesībām iejaukties kapitālsabiedrību lēmumos, izriet no tieslietu ministra Edvarda Smiltēna (AS) teiktā intervijā raidījumā "Rīta panorāma".
Pēc ministra teiktā pastāv jautājums, vai valdībai ir tiesības lemt kapitālsabiedrību kompetencē esošus jautājumus. Viņš vērtēja, ka tas ir "nenormāli svarīgi".
Ministrs minēja, ka uz galda ir jautājums par nacionālo aviokompāniju "airBaltic", SIA "Tet" un SIA "Latvijas mobilais telefons".
"Ja valdībai ir pilns mandāts, šajā gadījumā konstitucionāls vairākums Saeimā, un, ja ir princips, ka nevar lemt par kapitālsabiedrību jautājumiem, piemēram, brīdi, kad redzam, ka valde kaut ko dara pilnīgi šķērsām un ir milzīga ietekme uz ekonomiku, valsts drošību vai ko citu, un ir nepieciešams to darīt, valdībai ir jābūt šādām tiesībām," viņš klāstīja.
Ministrs norādīja, ka tāpēc ir nepieciešams trešais arbitrs, kas pateiktu, kur ir robeža, pie kuras valdībai jāapstājas un kad tā drīkst iejaukties valstisku mērķu dēļ.
Smiltēns teica, ka juristi patlaban vērtē labāko risinājumu, tostarp, vai tā būtu vēršanās Satversmes tiesā.