FDP: valdības lēmums par slimnīcu reformu neatbilst fiskālās disciplīnas prasībām
Valdības 28. jūlija lēmumā par slimnīcu tīkla reformu nav ievērotas Fiskālās disciplīnas likuma prasības un nav nodrošināta izdevumu pieauguma kompensēšana, vēstulē Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), finanšu ministram Mārim Kučinskim (AS) un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītājai Aivai Vīksnai (AS) norāda Fiskālās disciplīnas padome (FDP).
Valdības apstiprinātie grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā paredz Finanšu ministrijai (FM) veikt publiskā sektora izdevumu samazinājumu, pārskatot funkcijas un efektivizējot procesus, lai nodrošinātu Veselības ministrijai (VM) papildu nepieciešamo finansējumu 14 miljonu eiro apmērā reģionālai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un reģionālo slimnīcu pakalpojumu nodrošināšanai 2027.-2030. gadam. FM uzdots iekļaut šo priekšlikumu likumprojektā par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam.
Ņemot vērā, ka vienlaikus ar šiem grozījumiem netika pieņemti normatīvi, kas nodrošinātu izdevumu pieauguma kompensēšanu, bet protokollēmumā FM tika dots vienīgi uzdevums sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām sagatavot priekšlikumus, FDP konstatējusi Ministru kabineta lēmuma neatbilstību Fiskālās disciplīnas likuma prasībām.
Likums paredz - ja Ministru kabinets pieņem normatīvu, kas izraisa valsts budžeta likumā noteikto ietvara maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu pārsniegumu, vai kas izraisa valsts budžeta likumā plānoto valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, Ministru kabinets nodrošina, ka vienlaikus stājas spēkā arī tāds normatīvs vai tādi normatīvi, kas kompensē izdevumu pieaugumu vai ieņēmumu samazinājumu. Kompensēšana notiek, palielinot ieņēmumus vai samazinot izdevumus.
Neapstrīdot finansējuma nepieciešamību veselības aprūpes nozarē, FDP norāda, ka ir arī jāievēro Eiropas Savienības (ES) un nacionālais fiskālais regulējums. Šobrīd spēkā ir jaunie ES fiskālie noteikumi, ko paredz Stabilitātes un izaugsmes pakts. Tie nosaka stingrākas prasības attiecībā uz valsts budžeta izdevumu pieaugumu.
FDP vēstulē atgādina, ka ES Padome 2025. gada 21. janvārī apstiprināja Latvijas Fiskāli strukturālo plānu 2025.-2028. gadam, kurā noteikta saistoša neto izdevumu pieauguma trajektorija. Šī trajektorija kopā ar Fiskālās disciplīnas likuma prasībām ir obligāts ietvars valsts budžeta izdevumu plānošanai.
Atbilstoši FM aktuālajām fiskālo rādītāju prognozēm fiskālā telpa vidējā termiņā ir negatīva, tostarp 2027. gadā mīnus 28 miljoni eiro, 2028. gadā - mīnus 279,1 miljons eiro, 2029. gadā - mīnus 237,8 miljoni eiro un 2030. gadā - mīnus 936,2 miljoni eiro, norāda FDP
Ņemot vērā negatīvo fiskālo telpu, fiskāli ietilpīgu reformu īstenošanā nepieciešams savlaicīgi identificēt atbilstošus finansēšanas avotus, uzsver FDP. Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās disciplīnas prasībām, fiskāli ietilpīgas reformas ir jāvērtē budžeta prioritāro pasākumu procesā, lai būtu iespējams visaptveroši izvērtēt visu plānoto reformu nepieciešamību, sagaidāmos ieguvumus un fiskālo ietekmi, kā arī salīdzināt tās ar citām valsts attīstības prioritātēm.
FDP atkārtoti norāda, ka tādu pasākumu apstiprināšana, kuriem nav pilnībā identificēti un nodrošināti finansējuma avoti, neatbilst ilgtspējīgas budžeta vadības principiem. FDP uzsver, ka šobrīd ir uzkrājies fiskāli nozīmīgs tādu pasākumu kopums, kuri ir atbalstīti ar Ministru kabineta lēmumiem, bet kuriem vēl nav rasts finansējuma avots.
Atbilstoši FM novērtējumam, kas sniegts FDP šogad 31. jūlijā, šo pasākumu fiskālā ietekme veido 219,8 miljonus eiro 2027. gadā, 284,2 miljonus eiro 2028. gadā, 348,2 miljonus eiro 2029. gadā un 424,7 miljonus eiro ik gadu turpmākajos gados.
Lai novērstu neatbilstību, kas radās saistībā ar nolemto 28. jūlija Ministru kabineta sēdē, FDP rekomendē Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvus, kas nodrošina pilnīgu papildu izdevumu kompensēšanu slimnīcu tīkla reformai, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēru.
Kā alternatīvu FDP norāda, ka iespējams atcelt grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finansējums vai politikas iniciatīva tiek apstiprināta budžeta procesa prioritāro pasākumu ietvaros.