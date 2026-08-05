"Latvijas valsts meži" piedalīsies Meža nozares industriju dienā
Šī gada 8. oktobrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notiks Meža nozares industriju diena, kurā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kopā ar nozares uzņēmumiem, pētniekiem, studentiem un valsts institūciju pārstāvjiem diskutēs par meža nozares attīstību, ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un inovāciju lomu.
Meža nozares industriju diena ir daļa no Latvijas Universitātes industriju dienu iniciatīvas, kuras mērķis ir veidot sadarbības platformu starp studentiem, pētniekiem, uzņēmējiem un valsts institūcijām. Šogad uzmanības centrā būs mežsaimniecība un kokrūpniecība, uzsverot nozares konkurētspēju, ilgtspējīgu attīstību un zināšanās balstītu lēmumu nozīmi.
Ilgtspējīga meža nozare nav iedomājama bez ciešas sadarbības starp zinātni, izglītību un uzņēmējdarbību. Tieši zināšanās balstīti lēmumi, pētniecība un inovācijas palīdz radīt jaunus risinājumus bioekonomikā, paaugstināt mežu apsaimniekošanas efektivitāti un stiprināt Latvijas konkurētspēju. AS "Latvijas valsts meži" jau daudzus gadus mērķtiecīgi iegulda pētniecībā un sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajām institūcijām, jo mēs ticam, ka nākotnes risinājumi rodas dialogā un kopīgā darbā. Tāpēc Meža nozares industriju diena ir lieliska iespēja iedvesmot jauno paaudzi, veidot jaunas partnerības un kopīgi domāt par meža nozares attīstību ilgtermiņā.
Pasākuma programmā paredzētas nozares profesionāļu prezentācijas, paneļdiskusijas un praktiskas aktivitātes. Dienas laikā dalībnieki varēs iepazīties ar LU Inovāciju un akselerācijas centra darbību, Latvijas Bankas skatījumu uz meža nozari, kā arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas un Meža īpašnieku biedrības pieredzi un redzējumu par nozares nākotni. Dienas noslēgumā studenti prezentēs praktiskus risinājumus nozares izaicinājumiem.
Pasākumu organizē Latvijas Universitātes Inovāciju un akselerācijas centrs sadarbībā ar AS "Latvijas Finieris" un AS "Latvijas valsts meži" Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem" ietvaros.