Prece arestēta, nauda iesaldēta: Latvijas ražotāji kļuvuši par ķīlniekiem "Mere" sankciju skandālā
Zemo cenu veikalu tīkla "Mere" slēgšana un aktīvu iesaldēšana Eiropas Savienības sankciju dēļ ir iedzinusi strupceļā vietējos uzņēmējus, norāda Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA).
LTA nosūtījusi iesniegumu Ministru prezidentam Andrim Kulbergam un Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašerādenam, pieprasot valsts iesaisti labticīgu vietējo ražotāju un piegādātāju interešu aizsardzībā.
Kā norāda LTA, daļa piegādātāju izrakstīto rēķinu ir palikuši pilnībā neapmaksāti, savukārt "Mere" slēgtajos veikalos un noliktavās atrodas nerealizēta vietējā produkcija, uz kuru uzņēmēji saskaņā ar līgumiem saglabā likumīgas īpašumtiesības līdz pilnas samaksas saņemšanai.
Asociācijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ar pretenzijām jau vēršas vairāki lielie Latvijas ražotāji, tostarp AS "Kurzemes gaļsaimnieks". Situācijas mērogu raksturo kāda vietējā vairumtirdzniecības uzņēmuma piemērs, kuram tīkla iesaldēšanas dēļ reģionā bloķēti līdzekļi un preces 280 000 eiro apmērā – 80 000 eiro Latvijā, 160 000 eiro Lietuvā un 40 000 eiro Čehijā, turklāt arestēts arī jau veiktais maksājums no Čehijas.
Daļa piegādātāju izrakstīto rēķinu ir palikuši pilnībā neapmaksāti, savukārt "Mere" slēgtajos veikalos un noliktavās šobrīd atrodas nerealizēta vietējā produkcija, uz kuru piegādātāji saskaņā ar līgumiem saglabā likumīgas īpašumtiesības līdz pilnas samaksas saņemšanai.
"Mūsu uzņēmumi produkciju piegādāja komersantam, kurš darījumu noslēgšanas brīdī Latvijā darbojās pilnīgi legāli. Šīs preces bija paredzētas realizācijai Latvijas patērētājiem, nevis eksportam uz Krieviju vai Baltkrieviju. Tādēļ starptautisko sankciju blakusparādības un sekas nedrīkst nesamērīgi un netaisnīgi tikt uzkrautas uz labticīgu Latvijas ražotāju un reģionu nodarbinātības pleciem," norāda LTA prezidents Henriks Danusēvičs.
Asociācija norāda, ka iepriekš Latvijas iestādes – tostarp Ekonomikas ministrija un Finanšu izlūkošanas dienests (FID) – uzņēmējiem sniegušas skaidrojumus, ka tīklam netiek piemēroti vispārēji sankciju aizliegumi, tādēļ piegādātāji sadarbību turpinājuši likumīgi.