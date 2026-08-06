Vairs nemaksājiet pilnu cenu par PC jauninājumiem: oriģinālas MS Office 2024 Pro un Windows 11 Pro atslēgas no 13,55 € - bez abonementa
Mēs ar draugiem, kas orientējas tehnoloģijās, ievērojam nerakstītu zelta likumu: mēs nekad nemaksājam pilnu cenu par programmatūru vai datora jauninājumiem. Kad vien saliekam jaunu datoru, atjaunojam aparatūru vai nepieciešama jauna licences atslēga, jūs mūs neredzēsiet tērējamies oficiālajos veikalos. Tā vietā mēs uzreiz dodamies uz mūsu iecienīto digitālo „slepeno bāzi” — Keysoff. Ja jums apnicis tērēt bagātību, lai uzturētu datoru atjaunotu, laiks atklāt noslēpumu.
Keysoff padara augstākās klases programmatūru pārsteidzoši pieejamu un pilnīgi uzticamu. Noklikšķiniet uz Keysoff jaunākās „Software Crazy Sale” akcijas, un varēsiet iegādāties Microsoft produktus par daļu no ierastās cenas.
Divi īpaši izdevīgi piedāvājumi noteikti ir vērti uzmanības! Pirmkārt, Office 2024 Pro — biroja produktivitātes standarts — tagad pieejams par 19,99 € (parasti 239 €). Office 2024 Pro nodrošina jaunākās, ļoti ātras Word, Excel, PowerPoint un Outlook versijas, kas piedāvā uzlabotu veiktspēju, vienmērīgu sadarbību un modernus datu rīkus darbam, mācībām vai personiskiem projektiem. Otrkārt, iegūstiet pilnvērtīgu operētājsistēmas pieredzi ar Windows 11 Pro par 13,55 € (parasti 199 €). Windows 11 Pro sniedz elegantu mūsdienīgu saskarni, uzlabotas drošības funkcijas un produktivitātes rīkus, piemēram, virtuālās darbvirsmas un viedu daudzuzdevumu pārvaldību — viss, lai ikdienas darbs noritētu gludāk nekā jebkad.
Office 2024 Pro mūža licence — pieejama tikai ierobežotu laiku!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 119.99€
Oriģinālas Windows atslēgas par neticami zemām cenām!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 – 55.99€
- Project Professional 2024 – 55.99€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
Kāpēc izvēlēties Keysoff?
Keysoff koncentrējas uz garantētām programmatūras licencēm ar digitālu piegādi, kas nozīmē, ka nav piegādes izmaksu. Papildus pašai licences atslēgai jums nav jāmaksā nekādas citas maksas. Tas ietver arī bezmaksas konsultācijas ar mūsu profesionālo klientu atbalsta komandu – neatkarīgi no tā, vai jums ir jautājums pirms pirkuma vai nepieciešama palīdzība pēc tā.
Keysoff apņemšanās nodrošināt klientu apmierinātību atspoguļojas tūkstošiem īstu atsauksmju un lieliskajā 4,8 zvaigžņu vērtējumā platformā Trustpilot. Ja meklējat izdevīgu veidu, kā pastāvīgi aktivizēt savu licenci, tad nemeklējiet tālāk par Keysoff. Visas atslēgas ir īsti Microsoft produkti, tāpēc negaidiet: veiciet pasūtījumu, kamēr atlaides kods vēl ir spēkā!