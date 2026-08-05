Volkswagen ID. Cross: ar potenciālu kļūt par dižpārdokli
Uz mirkli atgriezīsimies Hamburgā, kur pavasarī viesojāmies Volkswagen ID. bulvārī, un satikām vairākus jaunos elektromobiļu modelis. Šoreiz runa ir par ID. Cross.
Tas konstruēts uz vienas platformas ar ID.Polo. Tas ir krosovers, tātad augstāks. Nav arī tik izteiktu sānu līniju, toties ir uzlikas uz arkām un sāniem. Polo aizmugurējo durvju rokturis ir stiklā. ID. Cross tur ir parastas durvis.
Ņemot vērā, ka VW ID. Cross ļoti patiks pilsētvide, svarīga ir ātra uzlāde. Maksimālā jauda ir tikai 105 kW, taču, tā kā baterijas arī nav lielas, ID Cross varēs uzlādēt pusstundā. Visas galvenās elektriskā lietas atrodas zem priekšējā pārsega, kur parādījies arī frunk uzlādes vadiem. Aizmugurē viss ir vienkārši - izgaismots logotipos utt. Bagāžnieka apakšā ir slepenais nodalījums.
ID. Cross salons ir viens no praktiskākajiem. Daudz auduma detaļu un metalizēti plastmasas elementi. Ventilācijas lūkas ir vertikālas, nevis horizontālas kā ID. Polo. Rokturi iekšpusē ir kā VW T- Roc - uz paroceņa. Jaunais elektriskais Volkswagen ID. Cross jau ir pieejams pasūtījumiem Latvijā. Sākotnēji piedāvājumā būs divi modeļu varianti ar lielāko bateriju un patlaban lielāko 211 ZS jaudu sākot ar 37 150 eiro. Tuvāk gada nogalei piedāvājumā nonāks arī ID Cross City kura sākuma cena ir 28 300 eiro.