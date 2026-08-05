Uzņēmējdarbība Latvijā uzņem apgriezienus - jauno uzņēmumu skaits audzis par teju 7%
Uzņēmējdarbības aktivitāte Latvijā šogad pieaugusi. No janvāra līdz jūlija beigām reģistrēti 6432 jauni uzņēmumi, kas ir par 6,8% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā 2025. gadā, liecina "Lursoft" dati.
Tostarp jūlijā reģistrēti 908 jauni uzņēmumi, kas ir par 1,7% mazāk nekā 2025. gada jūlijā. "Lursoft" dati liecina, ka jūlijā jaunreģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedz 45,54 miljonus eiro. Savukārt jūnijā Latvijā reģistrēti 783 jauni uzņēmumi ar 3,82 miljonu eiro kopējo pamatkapitālu.
Jaunreģistrēto uzņēmumu vidū nemainīgi dominē sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veido vairāk nekā 90% no jauno komersantu skaita. Otra populārākā izvēle jauno uzņēmēju vidū ir individuālie komersanti (IK), kas pagājušajā mēnesī reģistrēti 76. .
Analizējot ģeogrāfisko sadalījumu, redzams, ka jaunu uzņēmumu plūsma koncentrējas valsts centrālajā daļā. "Lursoft" izpētījis, ka Rīgas reģionā reģistrēti vairāk nekā puse jeb 567 no visiem jaunajiem uzņēmumiem, tostarp 415 no tiem galvaspilsētā.
Ārpus Rīgas reģiona vislielākā jauno uzņēmumu aktivitāte jūlijā reģistrēta Kurzemē, kur dibināti 113 jauni uzņēmumi, kam cieši seko Vidzeme ar 96 jaunajiem uzņēmumiem un Zemgale ar 76 jaunajiem uzņēmumiem. Zemāka jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte vasaras vidū bijusi Latgalē, kur reģistrēti 56 jauni uzņēmumi.
Jūlijā jauni uzņēmumi reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās, lielākajai aktivitātei pēc Rīgas sekojot Mārupes novadā, Jūrmalā un Tukuma novadā. Pašvaldības ar lielāko jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu 2026. gada jūlijā bija Rīga ar 415 uzņēmumiem, Mārupes novads ar 35 uzņēmumiem, Jūrmala ar 31 uzņēmumu, Tukuma novads ar 23 uzņēmumiem. Savukārt Siguldas, Cēsu, Ogres novadā, kā arī Liepājā jūlijā reģistrēti pa 20 uzņēmumiem.