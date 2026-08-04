Četras tonnas smaga "SpaceX" raķetes daļa ietrieksies Mēnesī - gaidāma iespaidīga sadursme
Trešdien Mēnesī ietrieksies "SpaceX" raķetes "Falcon 9" augšējā pakāpe, kas pēc 2025. gada janvāra misijas tā arī palika kosmosā un nonāca sadursmes trajektorijā ar Zemes pavadoni. NASA uzsver, ka Zemei nekādi draudi nepastāv.
Pēc NASA Zemei tuvo objektu izpētes centra datiem, raķetes fragments Mēnesī ietrieksies 5. augustā ap 9.35 pēc Latvijas laika. Raķetes fragmenta trajektoriju, izmantojot publiski pieejamos datus, aprēķināja neatkarīgie astronomi. Runa ir par aptuveni piecstāvu ēkas lieluma raķetes daļu, kuras masa pārsniedz četras tonnas.
Astronoms Bils Grejs prognozē, ka objekts ietrieksies netālu no Einšteina krātera Mēness redzamajā pusē un izveidos vairāk nekā 17 metrus platu krāteri. Trieciena brīdī kosmosā tiks izmests milzīgs apjoms putekļu un iežu, kas palīdzēs pētniekiem labāk izprast Mēness virsmas īpašības.
Kembridžas Universitātes astronoms Mets Botvels norāda, ka Mēnesim nav atmosfēras, kas palēninātu krītošu objektu, tāpēc sadursme būs daudz iespaidīgāka nekā līdzīgi triecieni uz Zemes. Lai gan ar neapbruņotu aci šo notikumu redzēt nevarēs, astronomi ar jaudīgiem teleskopiem cer novērot gaismas uzplaiksnījumu un putekļu mākoni.
Eksperti norāda, ka šis notikums vienlaikus atgādina par pieaugošo kosmosa atkritumu problēmu. Pēc Eiropas Kosmosa aģentūras datiem Zemes orbītā pašlaik atrodas aptuveni 54 000 kosmosa objektu atlūzu, kuru izmērs pārsniedz 10 centimetrus. To skaits turpina pieaugt, tāpēc pastāv bažas, ka nākotnē sadursmju skaits varētu palielināties.