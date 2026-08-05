“Hi! Dog Chews” stāsts par ideju, kas izrādījās stiprāka par šaubām
Uzņēmējdarbībā dažkārt lielākās iespējas sākas ar ideju, kas pirmajā brīdī šķiet pārāk sarežģīta, pārāk dārga vai pat nedaudz traka. SIA ...
No biezpiena maisiņa uz radiatora līdz eksportam uz vairāk nekā 20 valstīm - “Hi! Dog Chews” stāsts par ideju, kas izrādījās stiprāka par šaubām
Uzņēmējdarbībā dažkārt lielākās iespējas sākas ar ideju, kas pirmajā brīdī šķiet pārāk sarežģīta, pārāk dārga vai pat nedaudz traka. SIA “Hi! Dog Chews” stāsts ir tieši tāds. Uzņēmums, kas tagad Preiļos ražo dabiskus našķus suņiem un eksportē tos uz vairāk nekā 20 valstīm, pirms deviņiem gadiem sākās ar ideju par produktu, ko Eiropā tolaik neviens nepiedāvāja. Taču ceļš no idejas līdz stabilam starptautiskam uzņēmumam nebūt nebija vienkāršs. Receptūras izstrāde ilga trīs gadus, uzņēmums sākotnēji strādāja ar lieliem zaudējumiem, bet produkta ražošanai nācās pašiem izdomāt un izveidot iekārtas, kādu pasaulē vienkārši nebija.
Tomēr “Hi! Dog Chews” pieredze rāda, ka starptautiski konkurētspējīgu produktu var radīt arī Latvijas reģionā. Šajā stāstā svarīga nav tikai ideja par dabisku našķi suņiem, bet arī spēja ilgstoši strādāt pie produkta, pārvarēt neveiksmes, saprātīgi izmantot pieejamo atbalstu un atrast savu vietu tirgū, kurā ar apjomu vien konkurēt ar lielākajiem spēlētājiem nav iespējams.
Ideja, kas sākās Nepālā
“Hi! Dog Chews” valdes priekšsēdētāja Līga Aļijeva stāsta, ka uzņēmuma sākums meklējams Nepālā, kur viena no tā īpašniecēm un idejas autore Aija tolaik dzīvoja un strādāja. Nepālā viņa iepazina tradicionālu piena produktu, ko vietējie iedzīvotāji jau gadsimtiem izmantojuši kā ilgi uzglabājamu un enerģētiski bagātu pārtiku. Produkts ir ļoti ciets – to žāvē un kalnu pārgājienos ēd pa nelieliem gabaliņiem. Tad Aijai radās doma, ka šādu produktu varētu pielāgot arī suņiem. Viņa zināja, ka no Nepālas tas jau tiek eksportēts uz Amerikas Savienotajām Valstīm kā dabisks suņu našķis un tur guvis lielu atsaucību.
Taču, atrodoties Nepālā, Aija viena pati šo ideju Latvijā īstenot nevarēja. Tāpēc viņa uzrunāja Ramisu – Līgas vīru – kļūt par biznesa partneri. Ramiss Aļijevs noticēja idejas potenciālam un uzņēmās tās praktisko īstenošanu Latvijā, liekot pamatus uzņēmumam, kas vēlāk izauga par SIA “Hi! Dog Chews”. Vēlāk komandai pievienojās arī Līga Aļijeva, kura tagad ir valdes priekšsēdētāja. “Tas ir ciets, suņi grauž, zobi paliek baltāki. Un tas ir dabisks,” produkta galvenās priekšrocības raksturo Līga.
Eiropas tirgū šo produktu no Nepālas ievest nebija iespējams, jo stingrie noteikumi liedza importēt piena produktus no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tieši šis ierobežojums kļuva par sākumpunktu jaunai idejai. “Aija teica – kāpēc kaut ko importēt, ja mēs varam paši ražot? Mums taču ir govis, mums ir piens, mums ir cilvēki – mēģinām,” atceras Līga.
Ideja bija vienkārša, bet tās īstenošana ārkārtīgi sarežģīta. Uzņēmuma dibinātājiem nebija gatavas receptes, tehnoloģijas vai iekārtas. Bija tikai produkta paraugs no Nepālas un pārliecība, ka vajadzētu būt iespējai kaut kam līdzīgam tapt arī Latvijā.
Sākotnējie eksperimenti notika pavisam neindustriālos apstākļos. Līgas dzīvesbiedrs mājās vārīja biezpienu un mēģināja izveidot produktu, kas pēc īpašībām līdzinātos Nepālas sieram. “Viņš atnāca mājās no veikala ar biezpiena maisiņu, dzīvoklī vārīja un pēc tam lika uz radiatoriem žāvēties. Un viņš saka – tas būs sunim,” stāsta Līga. Viņai pašai ideja sākumā šķitusi gandrīz absurda – ne tikai tāpēc, ka ražošanas process notika dzīvoklī, bet arī tāpēc, ka pirms deviņiem gadiem attieksme pret mājdzīvniekiem un to uzturu Latvijā vēl būtiski atšķīrās no mūsdienām. “Man tas likās kosmoss. Latvijā dzīvnieku kultūra vēl nebija tāda, kāda tā ir Eiropā un citur pasaulē. Man tas likās vispār nereāli,” atzīst valdes priekšsēdētāja.
Tomēr 2017. gadā uzņēmums tika nodibināts. Sākumā tajā bija tikai trīs darbinieki. Līga pati uzņēmumā iesaistījās pakāpeniski. Viņai bija pieredze darbā Lauku atbalsta dienestā, projektu rakstīšanā un darbā ar valsts iestādēm, kas jaunajam uzņēmumam izrādījās ļoti noderīga. Taču lielākais izaicinājums vēl bija priekšā. Lai gan ideja šķita vienkārša, produkta izgatavošana izrādījās ārkārtīgi sarežģīta.
Trīs gadi līdz receptei
Uzņēmumam bija nepieciešams produkts, kas būtu pietiekami ciets, lai suns to varētu ilgstoši grauzt, bet vienlaikus nebūtu trausls un nesalūztu. Tam bija jāizžūst, tas nedrīkstēja pelēt, un visam bija jābūt dabiskam. “Receptūras izstrāde aizņēma trīs gadus,” saka Līga. Šis laiks prasīja ne tikai pacietību, bet arī ievērojamus finanšu resursus.
Dārgākā izejviela ir biezpiens, tāpēc katrs neveiksmīgs mēģinājums nozīmēja arī reālas izmaksas. Tieši šajā posmā būtisks atbalsts bija dalība biznesa inkubatorā un iespēja izmantot atbalstu izejvielu iegādei. Tas ļāva eksperimentēt ar produktu laikā, kad pašam uzņēmumam šādi izdevumi bija ļoti būtiski. “Liels paldies LIAA par to! Tas mums bija ļoti nozīmīgs atbalsts,” saka Līga.
Brīdī, kad recepte beidzot izdevās, uzņēmums attīstījās ļoti strauji. “Hi! Dog Chews” bija izveidojis produktu, kāda Eiropā tolaik nebija. Tas deva būtisku priekšrocību, jo nebija jākonkurē ar desmitiem līdzīgu produktu, skaidrojot, kāpēc pircējam jāizvēlas tieši šis zīmols. Pirmie ārvalstu klienti produktu izmēģināja piesardzīgi. Uzņēmums sūtīja nelielas partijas, taču ne vienmēr viss izdevās. Dažkārt produkts salūza, tāpēc nācās klientiem atdot naudu. Tomēr klienti bija pacietīgi. “Viņi gaidīja, kamēr sanāks. Un, tiklīdz sanāca, mums reklāmā nebija jāiegulda ne centa. Tas aizgāja no mutes mutē,” atceras Līga. Tieši šis bija viens no uzņēmuma nozīmīgākajiem izaugsmes lēcieniem. Produkts, kuram nebija nepieciešama agresīva reklāmas kampaņa, sāka izplatīties starp klientiem un tirgotājiem. No Polijas interese nonāca līdz Lielbritānijai un citiem Eiropas tirgiem.
Taču izaugsme pati par sevi radīja jaunus izaicinājumus. Uzņēmumam vajadzēja palielināt ražošanas jaudas, iegādāties iekārtas un atrast darbiniekus. Problēma bija tā, ka gatavu iekārtu šāda produkta ražošanai pasaulē vienkārši nebija. “Hi! Dog Chews” produkta ražošanai nevarēja vienkārši aizbraukt uz specializētu izstādi un izvēlēties gatavu iekārtu. “Lielākā daļa mūsu iekārtu ir pašu izdomātas. Sadarbojamies ar cilvēkiem, kas ražo iekārtas no metāla, zīmējam, taisām un fantazējam, kādas tās varētu būt,” stāsta Līga. Gadu gaitā uzņēmums no eksperimentālām konstrukcijām ir nonācis līdz modernām un automatizētām iekārtām. Šis ir viens no piemēriem, ka uzņēmuma attīstība ne vienmēr nozīmē gatavu risinājumu iegādi; dažkārt uzņēmumam pašam ir jāizveido sava tehnoloģija.
Vairāk nekā 20 eksporta valstis
Tagad “Hi! Dog Chews” saražo aptuveni desmit tonnu produkcijas mēnesī. Latvijas tirgus veido tikai aptuveni divus procentus no kopējā pārdošanas apjoma. “Latvijas tirgus ir mazs. Cilvēki pērk, bet viņu vienkārši ir maz. Mums ir jāražo daudz, lai varētu nodrošināt normālu cenu, algas un uzņēmuma darbību,” skaidro Līga. Tāpēc eksports uzņēmumam nebija tikai izaugsmes iespēja – tas bija nepieciešamības jautājums. Pašlaik uzņēmums eksportē uz vairāk nekā 20 valstīm. Lielbritānija ilgstoši bija viens no nozīmīgākajiem tirgiem, bet pēdējos gados Vācija to sāk panākt. Produkcija nonāk arī Skandināvijā, Austrālijā, Honkongā, Izraēlā, Ukrainā un pat Austrālijā. Tomēr “Hi! Dog Chews” apzināti necenšas iekarot katru iespējamo tirgu. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs jau ir pieejams produkts no Nepālas, turklāt par zemāku cenu, līdz ar to Latvijas uzņēmums šobrīd neuzskata šo tirgu par prioritāti.
Eiropas tirgū ir arī citi uzņēmumi, kas ražo līdzīgus produktus. Viens no konkurentiem ir liels Beļģijas uzņēmums ar ievērojami lielākiem ražošanas apjomiem, taču “Hi! Dog Chews” konkurences stratēģijas pamatā nav vēlme kļūt par lielāko ražotāju. Uzņēmums izvēlas mazākus klientus un koncentrējas uz kvalitāti.
“Hi! Dog Chews” piedāvā trīs galvenās produktu kategorijas: pamatproduktu vairākās garšās, kraukšķīšus un pulveri vecākiem suņiem, kuri vairs nespēj grauzt cietu produktu. Nesen uzņēmums sācis piedāvāt arī jaunu produktu – ar aknām. Tās netiek izmantotas tikai kā aromatizētājs vai krāsviela – produkta sastāvā aknas ir fiziski redzamas. “Ja mēs liekam iekšā aknas, tad tās tiešām ir aknas. Ja liekam dilles, mēs fiziski liekam dilles. Tā nav zaļa krāsa sieriņam,” uzsver Līga. Tieši dabiskums ir viens no pamatprincipiem. Produktiem netiek pievienotas saistvielas, un uzņēmums cenšas saglabāt iespējami vienkāršu sastāvu.
“Hi! Dog Chews” turpina meklēt jaunas iespējas arī produktu attīstībā. Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem tiek izstrādāts jauns produkts, un tā nebūs vienkārši vēl viena esošā produkta garša. Ideja ir radīt dabiskus, mazākus našķus, ko varētu izmantot suņu apmācības laikā. Šāds produkts rada jaunus tehnoloģiskus izaicinājumus. Tam jābūt dabiskam, garšīgam un pietiekami izturīgam, lai nesadalītos. Ja netiek izmantotas saistvielas, tas nav vienkāršs uzdevums. Tieši šādi projekti parāda, ka inovācija ne vienmēr nozīmē radīt kaut ko pilnīgi neredzētu pasaulē. Tā var nozīmēt arī atrast jaunu veidu, kā esošu ideju pielāgot konkrētai vajadzībai.
Krīzes, kas kļūst par izaugsmes iespējām
Uzņēmuma pieredze rāda, ka krīzes ne vienmēr nozīmē tikai zaudējumus. Covid-19 laiks “Hi! Dog Chews” bija izaugsmes periods. Cilvēki vairāk laika pavadīja mājās kopā ar mājdzīvniekiem un meklēja veidus, kā suņus nodarbināt. “Kovids mums bija zelta laiks,” atzīst Līga. Taču uzņēmumu ietekmēja arī citi notikumi. Pēc ASV lēmumiem par importa tarifiem Nepālas produkts kļuva mazāk konkurētspējīgs Amerikas tirgū un produkcija vairāk sāka nonākt Eiropā. Tas radīja papildu konkurenci Latvijas uzņēmumam. “Produkts ir lētāks, un cilvēki ļoti bieži preci izvēlas tāpēc, ka tā ir lētāka, īsti neizpētot saturu vai nesaprotot atšķirību,” skaidro Līga. “Hi! Dog Chews” šajā situācijā nav izvēlējies konkurēt ar cenu, bet vietā tas turpina likt uzsvaru uz kvalitāti, dabisku sastāvu un ilgtermiņa attiecībām ar klientiem.
Izaugsme bez kredītiem
Viens no uzņēmuma lēmumiem bija attīstīties galvenokārt ar pašu nopelnīto naudu. Pirmie trīs gadi bija ļoti sarežģīti – “Hi! Dog Chews” strādāja ar zaudējumiem, un regulāri bija jādomā, kā nodrošināt algu izmaksas un tikt galā ar parādiem. Tomēr uzņēmums turpināja darboties. Kad ražošana beidzot sāka strauji augt, uzņēmums spēja pakāpeniski atmaksāt parādus un investēt nopelnīto atpakaļ attīstībā. Vienlaikus tas izmanto pieejamos valsts atbalsta instrumentus, tostarp atbalstu digitalizācijai un eksporta aktivitātēm. Digitalizācija sākās ar ļoti praktisku nepieciešamību. Iepriekš noliktavas uzskaite tika veikta manuāli, izmantojot papīra lapas un žurnālus. Tagad uzņēmums var izsekot produkta ceļam no izejvielu saņemšanas līdz tā atrašanās vietai noliktavā. “Es varu arī no mājām izsekot jebkuram produktam – no izejvielas atvešanas līdz tam, kur tas atrodas noliktavā, kas to ir šķirojis un ko darījis,” stāsta Līga. Uzņēmumā uzskata, ka atbalsta programmas ir vērts izmantot arī tāpēc, ka tās palīdz izdarīt lietas ātrāk. Dažkārt uzņēmums pats zina, ka kādu procesu vajadzētu uzlabot, taču ikdienas darbos tam vienkārši nepietiek laika. Projekts var kļūt par impulsu, kas liek konkrēto jautājumu beidzot atrisināt.
Svarīgākais resurss - cilvēki
Viens no uzņēmuma būtiskākajiem resursiem ir attiecības ar cilvēkiem. Pašlaik “Hi! Dog Chews” ir 22 darbinieki, un Līga īpaši uzsver, ka uzņēmumā ir ļoti zema darbinieku mainība. Viņasprāt, tas nav tikai tāpēc, ka Preiļos būtu mazāk darba iespēju. “Ja tu rūpējies par saviem darbiniekiem, ja tu viņiem maksā labu algu, ja ir apdrošināšana un jūs svinat kopā svētkus, viņi ir priecīgi nākt uz darbu.”
Uzņēmumā, kur ražošanas cikls ir ilgs, darbinieku stabilitāte ir īpaši nozīmīga. Produkts žūst aptuveni piecas nedēļas. “Ja man būs darbinieku rotācija, viņš šodien izgatavos produktu, bet tas būs gatavs pēc piecām nedēļām. Tad es tikai pēc piecām nedēļām sapratīšu, ka produkts ir slikti saražots,” skaidro Līga. Tāpēc pieredzējuši darbinieki uzņēmumam ir ne tikai darbaspēks, bet arī zināšanu glabātāji. Viņi zina procesu, saprot produkta nozīmi un uzņemas atbildību par rezultātu. Līga šo pieeju attiecina arī uz klientiem. Uzņēmuma mērķis nav nepārtraukti meklēt jaunus pircējus, bet veidot ilgtermiņa attiecības. “Būtībā tie, kas atnāk, arī paliek. Personiskā attieksme tiešām nes augļus,” viņa atzīst.
Vadītājai ir svarīgi ne tikai uzņēmuma rezultāti, bet arī atbildība pret darbiniekiem un viņu ģimenēm. “Tev ir 22 cilvēki, par kuriem tu esi atbildīgs. Ir pat ģimenes, kurās gan vīrs, gan sieva strādā pie mums. Tev ir jānodrošina algas un maiņas. Tas visu laiku pinas galvā,” Līga atzīst.
Viņas lielākais sapnis ir, lai uzņēmums turpinātu pastāvēt arī nākotnē. “Man tas ir gandrīz kā bērns. Tā ir mana sirdslieta. Es par to domāju vakarā, braucu atvaļinājumā ar datoru līdzi. Man tas ir svarīgi,” viņa saka. Un Līga cer, ka kādreiz uzņēmumā varēs strādāt arī viņas mazbērni.
Neveiksme kā ceļa zīme
Atskatoties uz uzņēmuma deviņiem gadiem, Līga uzskata, ka viens no būtiskākajiem principiem ir nebaidīties mēģināt. Viņasprāt, Latvijas reģionos uzņēmējiem ir pieejamas iespējas, taču daudzi tās neizmanto, jo baidās jautāt, pieteikties vai atzīt, ka kaut ko nezina. Viņas uzņēmējdarbības filozofiju labi raksturo vīra reiz teiktais: “Katra neveiksme ir ceļa zīme ceļā uz veiksmi.” Uzņēmuma pieredzē neveiksme nav beigas, bet gan iespēja saprast, kas nav izdevies un kā nākamreiz rīkoties citādi. Katrs neveiksmīgs eksperiments ar produktu, katrs sarežģīts eksporta tirgus un katrs finansiāli grūts periods ir devis pieredzi, kas palīdzējusi uzņēmumam turpināt augt.
“Hi! Dog Chews” stāsts ir par uzņēmumu, kas savu lielāko izaugsmes iespēju atrada ļoti specifiskā produktā, bet savu stabilitāti – pacietībā, kvalitātē un spējā pašiem radīt risinājumus. No biezpiena maisiņa uz radiatora līdz desmit tonnām produkcijas mēnesī un eksportam uz vairāk nekā 20 valstīm – šis ceļš nav bijis taisns. Taču tieši neveiksmīgie eksperimenti, finanšu ierobežojumi un neesošas tehnoloģijas piespieda uzņēmumu radīt savu pieeju.
Un, iespējams, tieši tas arī ir galvenais šī stāsta secinājums – starptautiski konkurētspējīgs produkts ne vienmēr sākas ar lielu rūpnīcu vai milzīgu investīciju. Dažkārt tas sākas ar ļoti vienkāršu jautājumu – ja šo produktu nevaram ievest, varbūt varam to izveidot paši?