TOP 10 kafijas vietas Rīgā
Daudziem no mums kafija ir ļoti nozīmīga dienas sastāvdaļa vai pat īpašs rituāls. Dažkārt tā ir galvenais iemesls, kāpēc no rīta ar smaidu izdodas nokļūt līdz birojam, labs iegansts satikties vai vienīgais veids, kā izturēt līdz darba dienas beigām.
Rīgā teju uz katra pilsētas stūra ir kāda vieta, kur iemalkot kafiju, taču čaklā visam komanda ir apkopojusi desmit īpašas vietas, kuras noteikti vari iekļaut savā Rīgas labāko kafijas vietu sarakstā.
Little lane
Vienā no šaurākajām Vecrīgas ielām — Trokšņu ielā — atrodas ziemas dārzs ar terasi, kur kafiju pasniedz īpaši izsmalcinātā atmosfērā. Šī ir piemērota vieta, kur padarīt ikdienu skaistāku vai nosvinēt īpašus svētkus. Ēdienkarte ir ļoti plaša — no smalkām uzkodām līdz sātīgiem un sildošiem ēdieniem. Turklāt šajā pastaigā droši vari ņemt līdzi arī savu četrkājaino draugu, jo dzīvnieki te ir laipni gaidīti.
Osiris
Leģendārais Krišjāņa Barona ielas restorāns “Osiris” kafiju pasniedz jau kopš 1994. gada. Daži rīdzinieki šo vietu ir tik ļoti iecienījuši, ka kļuvuši par tās pastāvīgajiem apmeklētājiem jau vairāk nekā trīsdesmit gadu garumā. Stāsta, ka šeit pie kafijas tases bieži var sastapt Rīgas un reizēm pat pasaules mēroga intelektuāļus un māksliniekus. Tā kā restorāns atrodas pavisam netālu no Jaunā Rīgas teātra, kafija vai pat vakariņas pirms izrādes būs lielisks vakara papildinājums.
AJ Chocolate House
Ja esi ne tikai kafijas cienītājs, bet arī saldummīlis, tev noteikti jāizmēģina Vecrīgas kafejnīcas “AJ Chocolate House” piedāvājums! Ar rokām darinātā šokolāde šeit top pēc vietas īpašnieka oriģinālajām receptēm, kas iedvesmotas no beļģu tradīcijām. Saldumi lieliski papildinās tavu kafiju vai kapučīno, taču iespējams, ka šeit gribēsi kafiju aizstāt ar īpašo karsto šokolādi. Savulaik ēkā atradās leģendārais saldējuma nams “Leduspuķe”, tāpēc šī vieta turpina kvalitatīvu saldumu gatavošanas tradīciju. Turklāt saldējumu te var nobaudīt joprojām!
MiLu
“MiLu” ir konditoreja Lāčplēša ielā, kur kafiju un tēju piedāvā kopā ar neticami skaistām kūkām, kuras sākumā pat ir mazliet žēl apēst. Tomēr kārdinājumam ir grūti pretoties, jo tās ir ne tikai skaistas, bet arī ļoti gardas. Šī ir izcila vieta, kur mammām un tētiem baudīt kafijas pauzi kopā ar bērniem. Kamēr mazie mielosies ar gardumiem, vecākiem, iespējams, izdosies izbaudīt arī kādu klusāku un mierīgāku mirkli. Turklāt runā, ka te ir vienas no gardākajām plānajām pankūkām pilsētā!
Cruffins
Šī vieta ir par divu skaistu ēdienu — kruasāna un mafina satikšanos. “Cruffins” ir vienīgā konditoreja Rīgā, kur pieejami krafini ar vairāk nekā 25 dažādiem pildījumiem, tostarp arī kafijai veltītu garšu. “Cruffins” atrodas Konventa sētā, tāpēc vietas apmeklējumu var apvienot ar nelielu ekskursiju Vecrīgas šauro ieliņu labirintos. Tā ir lieliska vieta visu vecumu saldumu cienītājiem, kā arī tiem, kuri meklē iespēju netraucēti pastrādāt pie portatīvā datora, baudot vienu vai vairākas kafijas.
When Coffee Meets Whisky
Nosaukums nemelo — šeit patiešām satiekas kafijas un viskija kultūra. Dienās te var baudīt kvalitatīvu kafiju, lati, kapučīno, makjato, leduskafiju un siltos dzērienus, bet vakarā — izsmalcinātu Japānas viskiju izlasi un kokteiļus. Turklāt šeit pavisam viegli dienas pāriet ballītēs, jo vakarā bieži vien uzstājas kāds dīdžejs. Šis patiesi ir Baznīcas ielas hidden gem, kur noteikti jāiegriežas.
LIVI
Ideāla vieta agrajiem putniņiem, jo tās durvis veras jau plkst. 7.30! Šeit plašā klāstā vari baudīt kafijas un mačas dzērienus, japāņu tējas un augu izcelsmes dzērienus, kā arī kūkas, bulciņas, sāļos kišus un citus gardumus — no brokastu laika līdz vēlam launagam. Kafejnīca atrodas Ģertrūdes ielā, tai ir terase, un dienas vidū tā labprāt uzņem arī tos, kuri vēlas pastrādāt pie datora.
Innocent Café
Šeit kafija nav vienkārši dzēriens — tā ir īsts meistardarbs. “Innocent Café” ir oficiālais “Illy” kafijas izplatītājs Latvijā, turklāt kafijas dzērienus šeit gatavo daži no Latvijas labākajiem baristām. To var sajust jau no pirmā malka. Šī Blaumaņu ielas kafejnīca ir piemērota gan brokastīm, gan biznesa pusdienām, gan launagam, savukārt brīvdienās kafiju šeit var baudīt nesteidzīga branča laikā. Siltajā sezonā pieejama arī terase!
MiiT
Šī vegāno un veģetāro ēdienu kafejnīca Lāčplēša ielā piedāvā patiešām kvalitatīvu, īpaši grauzdētu kafiju. Tā tiek pasniegta dažādos kafijas dzērienos, arī kopā ar īpaši pagatavotiem augu izcelsmes dzērieniem. Šī ir lieliska vieta brokastīm vai brančam, kā arī ikdienas pusdienām, kurām katru dienu pieejams īpašs piedāvājums. Taču tikpat labi te vari baudīt kafiju kopā ar kādu no gardajām un veselīgajām bulciņām, kūciņām vai sāļajiem gardumiem.
Ziedonis
Izcila vasaras kafejnīca Ziedoņdārzā, kur kafiju, leduskafiju, tēju un citus dzērienus, kā arī dažādus ēdienus var baudīt ar skatu uz zaļo parku un strūklaku. Šī ir piemērota vieta vecākiem ar mazuļiem ratiņos, jo terase ir plaša un atrodas blakus bērnu rotaļu laukumam, kur var darboties vecākie bērni. Savukārt vakaros “Ziedonī” notiek dažādi kultūras pasākumi, kuru laikā kafiju, ja vien ir tāda vēlme, var aizstāt arī ar kokteili.