Latvijas uzņēmums atklāj būtisku drošības ievainojamību eParakstītājs lietotnē
Latvijas kiberdrošības uzņēmums "OffSeq" atklājis būtisku drošības ievainojamību populārajā lietotnē "eParakstītājs 3.0", kas paredzēta "Windows" datoriem.
Atklātā kļūda ļāva uzbrucējam panākt, ka lietotāja datorā pilnīgi nemanot tiek palaista sveša, potenciāli kaitnieciska programma.VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) konstatēto ievainojamību jau ir novērsis.
Kā skaidro kiberdrošības eksperti, problēma slēpās funkcijā, kurai vajadzēja lietotāju aizsargāt – automātiskajā atjauninājumu lejupielādē. Katrā palaišanas reizē lietotne automātiski sazinājās ar serveri, lai lejupielādētu jaunāko versiju, taču sistēma nepārliecinājās, vai saņemtā datne patiešām nāk no LVRTC.
Līdz ar to noteiktos apstākļos, piemēram, lietotājam atverot programmu publiskā vai svešā bezvadu tīklā, uzbrucējs varēja lietotnei pasniegt savu programmatūru, un tā to automātiski lejupielādētu un palaistu. Eksperti uzsver, ka no lietotāja puses nekāda papildu rīcība nebija nepieciešama – atlika tikai atvērt "eParakstītāju". Uzņēmums "OffSeq" šo ievainojamību demonstrēja praksē, pierādot, ka testa programma upura datorā tika palaista aptuveni divu sekunžu laikā pēc lietotnes atvēršanas.
Ievainojamībai ir piešķirts augsts bīstamības līmenis un tā reģistrēta ar starptautisku identifikatoru CVE-2026-0392. "OffSeq" par savu atklājumu Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai "CERT.LV" ziņoja jau šā gada 12. maijā. LVRTC programmas labojumu izlaida 9. jūlijā, bet informācija publiskota tagad, kad drošais atjauninājums jau ir pieejams visiem lietotājiem.
Sertificēts kiberdrošības speciālists un "OffSeq" dibinātājs Nils Putniņš uzsver "eParakstītāja" būtisko lomu, norādot, ka ar to tiek parakstīti juridiski saistoši dokumenti. "Tieši tāpēc ir svarīgi, lai šādas kļūdas tiktu atrastas un izlabotas klusi un savlaicīgi. Šoreiz process nostrādāja tā, kā tam jāstrādā: "CERT.LV" ziņojumu apstrādāja, LVRTC problēmu novērsa, un sabiedrība to uzzina brīdī, kad risinājums jau ir rokā," skaidro Putniņš.
Eksperti aicina lietotājus atvērt lietotni "eParakstītājs 3.0" un pārliecināties, vai tiek izmantota versija 1.10.0 vai jaunāka. Ja uzstādītā versija ir vecāka, programma nekavējoties jāatjaunina, lejupielādējot jaunāko versiju tikai no oficiālās vietnes "eparaksts.lv".