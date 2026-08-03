LVM pirms apkures sezonas tirgū piedāvās papildu šķeldas apjomu
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) radusi iespēju piedāvāt papildu enerģētiskās šķeldas apjomu piegādēm pirms apkures sezonas, ļaujot tirgus dalībniekiem elastīgāk reaģēt uz energoresursu pieejamības svārstībām, tostarp atbalstīt granulu ražošanas apjomu pieaugumu.
Lai pircējiem nodrošinātu savlaicīgu un prognozējamu enerģētiskās koksnes iegādi, LVM rīko enerģētiskās šķeldas pārdošanu piegādēm no 2026. gada septembra līdz 2026. gada oktobrim. Enerģētiskā šķelda pieejama visos Latvijas reģionos, lielākā apjomā – Latvijas centrālajā un austrumu daļā.
LVM operatīvās pārdošanas izpilddirektore Līga Ozola-Šmite skaidro: “LVM attīstījusi enerģētiskās koksnes produktu piedāvājumu, savlaicīgi plānojot resursus un veidojot piegāžu risinājumus dažādiem tirgus apstākļiem. Enerģētiskās šķeldas pieejamība visos Latvijas reģionos gan apkures sezonā, gan ārpus tās sniedz klientiem iespēju laikus plānot kurināmā iegādi un sagatavoties pieprasījuma svārstībām. Vienlaikus šāda pieeja veicina stabilāku piegāžu nodrošināšanu, efektīvāku resursu izmantošanu un palīdz mazināt riskus, kas saistīti ar energoresursu pieejamību.”
Energoresursu tirgū saglabājas augsta nenoteiktība, LVM spēja nodrošināt enerģētiskās šķeldas pieejamību un piegādes ir nozīmīgs atbalsts gan siltumenerģijas ražotājiem, gan Latvijas enerģētikas drošībai kopumā.
Enerģētisko šķeldu nākamā gada apkures sezonai pircēji varēs iegādāties plānotā LVM pārdošanas procedūrā enerģētiskās šķeldas piegādēm no 2026. gada novembra līdz 2027. gada aprīlim.