“Kovida vairs nav!” Premjers rosina valsts pārvaldes darbiniekiem atgriezties birojos
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē.
Par to politiķi informēja pirmdien pēc koalīcijas partneru sadarbības sanāksmes.
Kulbergs pauda viedokli, ka Covid-19 pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas.
Premjers sacīja, ka viņa personīgā pieredze liecina par grūtībām sastapt darbiniekus klātienē valsts iestādēs ne tikai piektdienās, bet arī citās darba dienās. Tādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē.
Pēc premjera paustā, atsevišķos gadījumos izņēmumi varētu tikt saglabāti, piemēram, noteiktām informācijas tehnoloģiju jomas profesijām vai citām specifiskām funkcijām, taču kopumā valsts iestāžu darbiniekiem jābūt pieejamiem darba vietā.
"Kovida vairs nav, ir jāatgriežas un jāstrādā uz vietas," uzsvēra Kulbergs.
Premjera iniciatīvu atbalstīja arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), kurš norādīja, ka attālinātais darbs valsts pārvaldē, viņaprāt, ir pārlieku izplatīts, savukārt Ekonomikas ministrijā un Zemkopības ministrijā šī prakse jau iepriekš ierobežota, paredzot, ka attālinātu darbu atsevišķos gadījumos var noteikt iestādes vadītājs.
Valainis uzsvēra, ka attālinātais darbs sākotnēji bija Covid-19 laika risinājums, no kura valsts pārvalde līdz galam nav atteikusies. Viņaprāt, darbs klātienē būtu jānosaka kā pamatprincips visā valsts sektorā.
Ministrs arī pauda skepsi par iespējām pilnvērtīgi kontrolēt darba procesu attālinātā režīmā, tādēļ pilnībā atbalstot premjera rosinājumu pārskatīt līdzšinējo kārtību.
Koalīcijas politiķi konkrētus termiņus iespējamām izmaiņām pirmdien neminēja. Finanšu ministrijai dots uzdevums sagatavot izvērtējumu par attālinātā darba praksi valsts pārvaldē un iespējamiem izņēmumiem.