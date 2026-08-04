Ceļotājiem iesaka nesteigties izmest lidmašīnas biļeti: tā vēl var noderēt
Digitālo tehnoloģiju laikmetā cilvēki arvien vairāk cenšas samazināt papīra izmantošanu, tostarp ceļojumu laikā.
Piemēram, pagājušajā gadā zemo cenu aviokompānija "Ryanair" pilnībā atteicās no papīra biļetēm. Tomēr pieredzējuši ceļotāji brīdina, ka pasažieriem nevajadzētu pārāk agri izmest vai izdzēst no tālruņa lidmašīnas iekāpšanas kartes, raksta "Travel + Leisure".
"Jūs esat sagatavojušies ceļojumam, izdrukājuši iekāpšanas karti un ieradušies galamērķī. Šajā brīdī var rasties kārdinājums izmest biļeti vai izdzēst saglabāto iekāpšanas kartes ekrānuzņēmumu, taču, iespējams, būtu vērts to vēl kādu laiku saglabāt," norāda materiāla autori.
Pēc ceļojumu ekspertu teiktā, iekāpšanas kartes saglabāšana var sniegt vairākas negaidītas priekšrocības pat pēc ceļojuma beigām un nākotnē potenciāli ietaupīt tūristiem laiku, naudu un nervus.
Pieredzējuši ceļotāji skaidro, ka arī aviokompāniju sistēmās mēdz rasties kļūmes. Gadījumā, ja pārvadātāji piešķir pasažieriem jūdzes par veiktajiem lidojumiem lojalitātes programmu ietvaros, vērtīga informācija par ceļojumu var pazust no sistēmas. Izmantojot saglabātu iekāpšanas karti, pasažieriem būs vieglāk "atgūt" savas vērtīgās jūdzes.
Tāpat saglabāta biļete var kļūt par papildu pierādījumu pasažierim, kurš vēlas vērsties apdrošināšanas uzņēmumā pēc kompensācijas par reisa aizkavēšanos vai atcelšanu, kā arī bagāžas nozaudēšanas gadījumā.
Turklāt eksperti iesaka ceļotājiem būt uzmanīgiem ar to, kā viņi atbrīvojas no iekāpšanas kartes. Proti, tās svītrkods satur daudz konfidenciālas personīgās informācijas, tostarp e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus. Tāpēc eksperti iesaka papīra biļetes pirms izmešanas sasmalcināt.