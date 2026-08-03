Nosūtīt paciņu kļūs dārgāk - "Latvijas Pasts" plāno celt sūtījumu tarifus
VAS "Latvijas Pasts" plāno no nākamā gada paaugstināt sūtījumu tarifus. Par to liecina uzņēmuma mājaslapā publicētais universālā pasta pakalpojuma tarifu projekts.
Uzņēmuma mājaslapā pieejamais tarifu projekts liecina, ka lielākais pieaugums paredzēts smago sīkpaku svarā no 1001 līdz 200 gramiem sūtīšanas tarifos. Vienkāršām sīkpakām šajā svara kategorijā tarifs pieaugs no 7,84 eiro līdz 15,47 eiro, ierakstītām sīkpakām - no 9,28 eiro līdz 17,84 eiro, bet apdrošinātām sīkpakām - no 11,35 eiro līdz 21,52 eiro.
Savukārt tarifs samazināsies atsevišķām sīkpakām un pakām. Piemēram, vienkāršām sīkpakām svarā līdz 20 gramiem tarifs samazināsies no 3,22 eiro līdz 3,02 eiro, vienkāršām sīkpakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 3,56 eiro līdz 3,19 eiro, bet ierakstītām pakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 7,01 eiro līdz 6,27 eiro.
Plānots, ka vienam no klientu iecienītākajiem pakalpojumiem - vienkāršas vēstules līdz 20 gramiem - nosūtīšanas izmaksas Latvijā pieaugs par 6% līdz 2,50 eiro. Savukārt pārrobežu sūtījumu tarifu izmaiņas ir atkarīgas no galamērķa, un daļā gadījumu šo sūtījumu nosūtīšana kļūs lētāka.
Izmaiņas gaidāmas arī abonētās preses piegādes tarifos - preses piegādes izdevumi par vienu vienību palielināsies no 0,84 eiro līdz 0,89 eiro.