Uzņēmēji aicināti pieteikties "Eksporta un inovācijas balvai 2026"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludinājusi pieteikšanos konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2026” atklātā konkursa kategorijās “Eksporta jaunpienācējs” un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”.
“Jau vairāk nekā divdesmit gadus “Eksporta un inovācijas balva” ir nozīmīgākais valsts novērtējums uzņēmumiem, kuri ar savu darbu stiprina Latvijas ekonomiku un konkurētspēju pasaulē. Tā nav tikai balva par sasniegumiem – tā ir iespēja uzņēmumiem apliecināt savu izaugsmi, pastāstīt savu veiksmes stāstu un kļūt par iedvesmu citiem. Īpaši aicinu pieteikties jaunos eksportētājus un tūrisma nozares pārstāvjus, jo tieši šajās kategorijās ik gadu atklājam uzņēmumus ar ambīcijām, drosmi un potenciālu kļūt par nākamajiem Latvijas eksporta veiksmes stāstiem,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
“Eksporta jaunpienācējs”
Kategorija “Eksporta jaunpienācējs” tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”. Tajā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nesen uzsākuši eksportu un jau apliecinājuši savu potenciālu starptautiskajos tirgos.
Dalībai aicināti uzņēmumi, kuriem ir uz eksportu vērsts piedāvājums, eksporta stratēģija un eksporta tirgi, kuru eksporta apgrozījums 2025. gadā sasniedzis vismaz 50 000 eiro, bet nepārsniedz miljonu eiro, un kuri tuvāko piecu gadu laikā plāno sasniegt piecu miljonu eiro eksporta apgrozījumu. Pretendentiem jābūt vismaz trīs darbinieku komandai un aktīvai tīmekļvietnei vai kontam vismaz vienā sociālo mediju platformā. Kategorijas uzvarētājs saņems 10 000 eiro naudas balvu.
“Ikdienā strādājot pie Latvijas eksportspējas veicināšanas, Latvijas Eksportētāju asociācijai “The Red Jackets” ir svarīgi apzināt un iepazīt uzņēmumus, kas nesen uzsākuši savu eksporta ceļu. Tāpēc meklējam Latvijas uzlecošās eksporta zvaigznes – uzņēmumus, kuri sper pirmos soļus ārvalstu tirgos un apliecina ambīcijas, mērķtiecību un potenciālu kļūt par nākamajiem Latvijas eksporta veiksmes stāstiem. Ik gadu pārliecināmies, ka, iepazīstot jaunos eksportētājus, atklājam līdz šim nedzirdētus veiksmes stāstus, kas iedvesmo arī citus uzņēmējus drosmīgāk raudzīties ārpus Latvijas robežām un izmantot starptautiskās izaugsmes iespējas,” stāsta Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētāja Līva Stūrmane.
“Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”
Kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” aicināti piedalīties komersanti, biedrības, nodibinājumi, plānošanas reģioni un pašvaldības, kas pēdējo divu gadu laikā izveidojuši jaunu, ilgtspējīgu, inovatīvu un ārvalstu tūristiem piemērotu tūrisma produktu ar augstu pievienoto vērtību. Pretendenti tiks vērtēti divās grupās – mazo un vidējo komersantu, kā arī biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu un pašvaldību grupā.
Mazo un vidējo komersantu grupas uzvarētājam paredzēta 10 000 eiro naudas balva.
Pārējās konkursa kategorijas
Arī šogad konkursā tiks pasniegtas balvas kategorijās “Eksporta čempions”, “Eksporta pieauguma līderis” un “Inovācijas čempions”. Šajās kategorijās pretendenti tiks izvirzīti, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem un žūrijas komisijas vērtējumu, tādēļ atsevišķa pieteikšanās nav paredzēta.
Visu kategoriju laureāti tiks godināti “Eksporta un inovācijas balvas 2026” apbalvošanas ceremonijā šā gada decembrī. Papildus īpašai mākslinieku radītai balvai un Ekonomikas ministrijas diplomam uzvarētāji iegūs tiesības izmantot konkursa zīmi savu produktu un mārketinga materiālu komunikācijā. Savukārt kategoriju “Eksporta jaunpienācējs” un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” uzvarētāji saņems arī 10 000 eiro naudas balvu.