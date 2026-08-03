Šā gada pirmajos septiņos mēnešos Tallinas lidosta apkalpoja vairāk nekā 2,15 miljonus pasažieru.
Bizness un ekonomika
Šodien 11:36
Kamēr "airBaltic" atrodas uz bankrota sliekšņa, Tallinas lidostā apkalpots rekordskaits pasažieru
Tallinas lidosta jūlijā sasniegusi jaunu rekordu, apkalpojot 384 000 pasažieru. Tas ir par 19% vairāk nekā pērn jūlijā un lielākais vienā mēnesī apkalpoto pasažieru skaits lidostas vēsturē, paziņoja lidostas operatorkompānija "Tallinna Lennujaam".
Salīdzinot ar jūniju, pasažieru skaits pieauga par 2,9%. Iepriekšējais pasažieru skaita rekords tika sasniegts tajā pašā jūnijā, kad lidostā apkalpoja 373 546 pasažierus. Jūlijs ir trešais mēnesis pēc kārtas, kad Tallinas lidosta ir sasniegusi jaunu visu laiku lielāko apkalpoto pasažieru skaitu.
No regulāro reisu galamērķiem visbiežāk ceļotāji no Tallinas devās uz Varšavu, Helsinkiem un Frankfurti.
Kopumā šā gada pirmajos septiņos mēnešos Tallinas lidosta apkalpoja vairāk nekā 2,15 miljonus pasažieru, kas ir par 10,6% vairāk nekā janvārī-jūlijā pērn.
Jau vēstīts, ka pērn visās Igaunijas lidostās kopumā sasniegts pasažieru skaita rekords - vairāk nekā 3,58 miljoni pasažieru, kas ir par 2307 pasažieriem vairāk nekā 2024. gadā