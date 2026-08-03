Cupra Raval jaudīgi startē Latvijas tirgū
Jūlija sākumā Latvijā tika prezentēts jaunais Cupra Raval, turklāt šim elektroautomobilim pašmāju tirgū jau ir veikti vairāk nekā 70 pasūtījumu.
Autobrava Motors sarīkoja kārtīgu ballīti, ar iespēju izbraukt ar jauno Raval. TV Autoziņas vaicāja viesiem, kā tiem paticis jaunais Raval? “Pārtsteidzoši mīksts uz bedrēm”, “ļoti patīkami stūrējās”, “interjers pieklājīgs” un “man patika lampiņas gar logiem” bija viena no pirmajām atbildēm. Cupra Raval ir tikai četrus metrus un piecus centimetrus garš, tātad mazauto. Savukārt riteņu bāze ir 2,6 metri, un salons vairāk tiecas uz kompaktklasi, lai gan aizmugurē vietas nebūs daudz. Priekšpiedziņas elektromobiļa jauda ir no 116 līdz 226 zirgspēkiem.
Autobrava Motors pasākumā varēja izmēģināt Raval Endurance ar 211 zirgspēkiem un 444 km teorētisko sniedzamību. Kamēr vieni prāto, citi jau brauc - un gaida savu Cupra Raval: “Mēs esam jau pasūtījuši, neesot iekšā. Bija izvēle - Ķīnas brends vai šis. Apstājamies pie šī.” Cupra Raval cena ir no 26 500 līdz 34 900 eiro bez papildaprīkojuma. Kabīne ir ir pietiekami atraktīva jau bāzes versijā. Līdz šim pasūtīti jau vairāk nekā 70 automobiļi.