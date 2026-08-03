Nobraukums, izmaksas un baterijas ilgums - lietas, par ko visvairāk interesējas elektroauto pircēji
Elektroauto Latvijā vairs nav tikai tehnoloģiju entuziastu izvēle. Pieaugot piedāvājumam un uzlādes infrastruktūrai, aug arī pircēju zināšanas. Ja agrāk galvenās bažas bija par nobraukumu, tad šodien cilvēki daudz biežāk interesējas arī par ekspluatācijas izmaksām, uzlādes iespējām un baterijas ilgmūžību, norāda automašīnu dīlera "Amserv Motors" eksperts Edgars Šturcs.
Pircēji interesējas ne tikai par nobraukumu
Lai gan tehnoloģijas strauji attīstās, populārākais klientu jautājums joprojām ir par iespējamo nobraukumu. "Daudzi aizvien jautā, cik tālu varēs aizbraukt. Taču, ja automašīna spēj nobraukt 500 vai pat 600 kilometrus, jāvaicā, cik cilvēku ikdienā tiešām bez apstāšanās veic tik lielus attālumus?" saka eksperts. Viņaprāt, priekšstats, ka ar elektroauto nevar doties tālākos braucienos, vairs neatbilst realitātei, jo gan uzlādes infrastruktūra, gan paši automobiļi pēdējos gados ir ievērojami attīstījušies.
Viens no faktoriem, ko potenciālie pircēji arvien biežāk izvērtē, ir elektroauto ekspluatācijas izmaksas. Lai gan sākotnējās investīcijas var būt lielākas, kopējās izmaksas ilgākā laika periodā ir atkarīgas no vairākiem aspektiem, piemēram, apkopes biežuma, nobraukuma un uzlādes paradumiem. "Svarīgi ir ne tikai zināt, kur uzlādēt auto, bet arī saprast, kā plānot uzlādi atbilstoši elektroenerģijas cenām. Izmantojot biržas cenu svārstības, atsevišķos laikos uzlādes izmaksas var būt salīdzinoši zemas," norāda Edgars Šturcs.
Izvēli veicina arī valsts atbalsts privātpersonām, īpaši daudzbērnu ģimenēm, savukārt uzņēmumiem elektroauto iegādi arvien biežāk nosaka ilgtspējas mērķi un CO₂ emisiju samazināšana.
Elektroauto ikdienā – ērtāks nekā daudzi domā
Edgars Šturcs novērojis, ka elektroauto var būt arī vienīgais auto ģimenē. "Ir maldīgi domāt, ka ar elektrību vadāms auto nevar būt ģimenes auto. Vienkārši ir jāmaina ikdienas paradumi – tāpat kā savulaik pieradām katru vakaru uzlādēt telefonu, tāpat var pierast vakarā pievienot uzlādei arī automašīnu." Turklāt ikdienā automobili visizdevīgāk uzlādēt mājās, bet garākos braucienos ātrās uzlādes stacijās bieži pietiek ar 20–30 minūtēm, lai turpinātu ceļu.
Tomēr praksē klientus visvairāk pārsteidz nevis ekonomija, bet braukšanas sajūtas. "Pēc elektroauto pat klusākais benzīna dzinējs šķiet skaļš. Cilvēki saka, ka automašīnā beidzot var atpūsties, padomāt un vienkārši izbaudīt braucienu,” novērojis eksperts. Ne mazāk iespaidīga ir arī dinamika – elektroauto paātrinājums rada sajūtu, pie kuras ļoti ātri pierod.
Mazāk zināma priekšrocība ir automašīnas stabilitāte. Lai gan baterijas padara elektroauto smagāku, tās izvietotas grīdā, pazeminot smaguma centru. "Daudzi domā, ka smagāks auto būs mazāk drošs, bet praksē mēdz būt pretēji – zemākais smaguma centrs var uzlabot vadāmību un stabilitāti,” skaidro "Amserv Motors" pārstāvis.
Jo vairāk zināšanu, jo vieglāk pieņemt lēmumu
Vēl viens bieži apspriests temats ir baterijas kalpošanas ilgums. Pēc eksperta teiktā jaunākie ilgtermiņa testi rāda, ka pēc aptuveni pieciem gadiem un 100 000 kilometru nobraukuma baterijas kapacitāte samazinās tikai par dažiem procentiem.
Pēdējā pusotra gada laikā interese par elektroauto turpina pieaugt, un arvien vairāk cilvēku uz autosalonu ierodas jau sagatavojušies – izlasījuši salīdzinājumus, iepazinušies ar tehniskajiem risinājumiem un nereti jau izmēģinājuši elektroauto. Tomēr stereotipi visbiežāk saglabājas tiem, kuri paši ar elektroauto vēl nav braukuši.
"Praksē redzam, ka cilvēku priekšstats par elektroauto bieži vien mainās pēc pirmās lietošanas pieredzes. Tāpēc daudziem potenciālajiem pircējiem svarīga ir iespēja iepazīt tehnoloģiju un izvērtēt, vai tā atbilst viņu ikdienas paradumiem," saka Edgars Šturcs.