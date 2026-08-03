2000 eiro par pazaudētu bagāžu: kā izpratnes trūkums jaunietim var dārgi izmaksāt
Jaunieši ar apdrošināšanu nereti saskaras jau bērnībā un pusaudžu gados, tomēr ne vienmēr līdzi nāk praktiskas zināšanas un izpratne par tās nozīmi. 50% jauniešu par apdrošināšanu vēlētos uzzināt tieši ģimenē, taču daudzās mājās šī tēma joprojām tiek apspriesta reti.
Apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums "Balcia" izpētījis, ka tikai 9% jauniešu (vecumā no 13 līdz 21 gadam) ģimenē par apdrošināšanu runā bieži, savukārt katrs piektais atzīst, ka par šo tēmu mājās nav runāts nekad. Tajā pašā laikā 50% jauniešu norāda, ka vecāki viņiem ir iegādājušies apdrošināšanu. Tas iezīmē būtisku secinājumu: ar pirkumu vien ir par maz – ar bērnu ir jāpārrunā, kādam nolūkam apdrošināšana ir paredzēta.
"Vecāki bieži vien izdara ļoti svarīgu soli un parūpējas par to, lai bērnam būtu nepieciešamā aizsardzība dažādās dzīves situācijās. Taču tikpat svarīgi ir izskaidrot, kāpēc viena vai otra apdrošināšana ir vajadzīga, ko tā sedz, kādos gadījumos var palīdzēt un kā rīkoties, ja notikusi neparedzēta situācija. Mūsu veiktais jauniešu apdrošināšanas pratības pētījums rāda, ka jaunā paaudze vēlas par šiem jautājumiem runāt ģimenē, tāpēc šādas sarunas ir lieliska iespēja jau laikus veidot izpratni par finanšu drošību un atbildīgu lēmumu pieņemšanu," norāda "Balcia" Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
Visu iemācījās tikai no pieredzes
Digitālā satura veidotājas Kates Vīgantes pieredze apliecina pētījuma datus: "Bērnībā par finansēm runājām reti, lielākoties tikai tad, kad vecāki vienkārši pateica, ka iegādājušies apdrošināšanu. Skolā tieši tāpat – nekad netika runāts par apdrošināšanu kā daļu no finanšu pratības. Tāpēc, sākoties pieaugušo dzīvei, daudz ko nācās iemācīties un saprast pašai. Iespējams, ka tagad situācija ir mainījusies, taču manā laikā par apdrošināšanu nerunāja gandrīz nemaz," atklāj Kate Vīgante.
Viņa atzīst, ka šobrīd viņas ģimenē finanšu jautājumi tiek apspriesti biežāk – tiek runāts gan par uzkrājumu veidošanu neparedzētiem gadījumiem, gan ikdienas tēriņiem. Tomēr tieši personīgā pieredze visspilgtāk apliecinājusi, cik svarīgi ir rūpīgi pievērst uzmanību tam, ko izvēlētā apdrošināšana ietver.
Kad izpratnes trūkums izmaksā 2000 eiro
Par apdrošināšanas nozīmi Kate īpaši aizdomājusies pēc kāda ceļojuma uz Amerikas Savienotajām Valstīm: "Atmiņā spilgti palicis gadījums pirms vairākiem gadiem, kad, lidojot no ASV, mana brāļa koferis mistiski pazuda. Toreiz apdrošināšana bija iegādāta, taču ne tāda, kas radušos zaudējumus pilnībā nosegtu. Koferi izdevās atrast tikai pēc diviem mēnešiem, taču, lai to nogādātu atpakaļ Latvijā, ģimenei nācās segt aptuveni 2000 eiro lielus izdevumus no saviem līdzekļiem. Šī pieredze lika saprast, ka nepietiek tikai ar to, ka apdrošināšana ir iegādāta – būtiski saprast arī tās nosacījumus," uzsver Kate Vīgante.
Spēja orientēties apdrošināšanas piedāvājumos ir izaicinājums daudziem jauniešiem. Tikai 31% aptaujāto norāda, ka spētu patstāvīgi izvēlēties sev piemērotāko apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka līdzās praktiskai pieredzei jauniešiem nepieciešamas arī zināšanas, kas palīdz saprast apdrošināšanas nosacījumus, izvērtēt segumu un pieņemt pārdomātus finanšu lēmumus. Kā liecina pētījuma dati, jaunieši šīs zināšanas vēlas iegūt, un ģimene joprojām ir viena no nozīmīgākajām vidēm, kur veidot izpratni par finanšu drošību vēl pirms dzīve liek mācīties no pašu pieredzes.