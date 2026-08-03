Lielas, mazas un jocīgas! Kādas izskatās saunas Somijas ziemeļos
Kas pirmais nāk prātā, iedomājoties par Somiju? Visticamāk tā būs sauna — vieta, kuras funkcija nebūt nav tikai padarīt cilvēku ...
Meklējot nevis Ziemeļmeitu, bet saunu: tās gan peld, gan sastopamas "kabatas izmērā"
Kas pirmais nāk prātā, iedomājoties par Somiju? Visticamāk tā būs sauna — vieta, kuras funkcija nebūt nav tikai padarīt cilvēku tīru. Ja iepriekš izbaudījām saunas garu pašos Somijas mežonīgajos ziemeļos, tad ceļojuma noslēguma daļā ieskats saunās jau pilsētas vidē, un to neticamās formas liek ieplest acis!
Jūnijā sākumā man bija tas gods dažādu valstu pārstāvju grupā pabūt Ruka-Kūsamo tūristu asociācijas un Oulu 2026. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu rīkotājas “Oulu2026” un Oulu oficiālās reģionālā tūrisma organizācijas “VisitOulu” kopīgi rīkoto saunu kultūras iepazīšanas ceļojumā Somijas ziemeļos, kas bija ievads no 9. līdz 11. jūnijam Jiveskilē notikušajam Pasaules saunu forumam.
Misijas pirmā daļa bija Somijas ziemeļaustrumu pilsētas Kūsamo apkaimē, apmetoties tūristu iecienītajā Rukas ciemā, kur pirmais piedzīvojums bija iepazīšanās ar ziemeļbriežu audzēšana un reģionā joprojām pastāvošo šamanismu. Pēc tam pa īstam izjutām, ko nozīmē kārtīga somu sauna šajā mežonīgās dabas ieskautajā paradīzē un kas ir tas, kas īsto saunu atšķir no visādiem pakaļdarinājumiem.
Otrajā daļā saunu garu izbaudījām jau pilsētas apstākļos, un redzētais pārsteidza!
Iespēja pie alus kausa parunāties ar Oulu mēru
Somijas ceļojuma otrā daļa aizved uz valsts piekto lielāko pilsētu Oulu, kas šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Pilnīgi negaidīti no saulainās un siltās Kūsamo apkaimes mūs sagaida lietus, kurā dažu sekunžu laikā var izmirkt līdz pēdējai vīlītei, kaut gan ceļš no autobusa līdz viesnīcas ieejai ir dažu metru attālumā, kur mūs sagaida brīnišķīgās pavadones Ulla un Taro.
Taču nekāda stihija nespēj sabojāt iespaidu par pilsētu. Tā ir moderna, skaista, zaļa un ļoti piemērota veselīga dzīvesveida piekritējiem. Ļoti daudz veloceliņu. Taro ar lepnumu saka, ka celiņus rūpīgi tīra tā, tā ka bērni pat ziemā ar saviem velosipēdiem var ātri nokļūt skolā. Vispār Oulu rada ļoti jaunas pilsētas iespaidu. To apliecina arī Oulu mērs Ari Alotosava (Ari Alatossava), kurš piebiedrojas mūsu grupai Oulu kafejnīcā “Kahvila Kiikku”, kur visi kopā mielojamies ar grilētiem ēdieniem, tos cepot turpat uz galda, kā arī gardo alu.
Oulu mērs rada ļoti patīkamu iespaidu kā vienkāršs, sirsnīgs cilvēks, kuram vienkārši varētu pieiet uz ielas un parunāties. Ar lielāko prieku izmantoju laiku kopā ar mēru, uzzinot daudz interesanta par Oulu. Viņš sevišķi uzsver četras lietas par savu pilsētu: tā ir jauna, ļoti izglītota, strauji augoša un internacionāla. Pilsētas iedzīvotāju vidējais vecums ir nepilni 40 gadi, apmēram katram trešajam ir universitātes grāds, šeit dzīvo apmēram 25 tūkstoši universitāšu studentu un apmēram 7 procenti pilsētas iedzīvotāju ir dzimuši ārzemēs. Jāpiebilst, ka par Oulu nopietno reputāciju tehnoloģiju jomā liecina kaut vai tas, ka to dēvē par “Ziemeļu Silīcija ieleju”.
Taču lai kāda moderno tehnoloģiju "meka" būtu Oulu, tradīcijas netiek aizmirstas, un kas ir galvenā somu tradīcija? Pareizi, sauna. Šeit tai ir pats savs īpašs festivāls, ko steidzam ievērtēt.
Oulu Saunas festivāls — neiedomājamas formas saunu daudzveidība!
Lietus ir pierimis, un var doties uz Oulujoki upes krastā notiekošo pirmo Saunas festivālu. Oulu Saunu asociācijas rīkotajā piecu dienu pasākumā salīdzinoši mazā teritorijā saliktas visdažādākās formas un izmēru sarunas, kuras apmeklē visdažādākā vecuma ļaudis, no maziem bērniem līdz senjoriem. Nav šaubu, ka arī nākamgad pilsētā būs šādi saunošanās svētki, tādēļ vērts piebilst, ka pieaugušo biļetes cena ir 16 eiro, bet par 12 gadiem jaunākiem bērniem 8 eiro.
Vairums saunu uzceltas piekrastē, bet viena — peldoša, līdz kurai nokļūst ar ķēdēs piestiprinātu “prāmi”. To skaitā sastopami pat šādi eksemplāri, kuru attēli izsaka vairāk par vārdiem!
Oulu peldošās saunas
Runājot par Oulujoki peldošajām saunām, Oulu pilsētā un apkārtnē tās nav retums. Kā pirmo apmeklējam “Lainesauna” pašā pilsētas nomalē. No attāluma sauna drīzāk atgādina mazu kuģīti, un tik tiešām, tā ir sauna-kuģītis! salonā esošā stūre apstiprina, ka ar to var doties peldējumā pa upi. Diemžēl ne šodien, taču degunu nokārt nav iemesla — saimniece Satu piedāvā brīnišķīgu saunu, no kuras paveras skaists skats uz Oulujoki. Kad gribas vienkārši izvēdināt galvu un iemalkot kaut ko vēsu, laipni lūgti uz saunas jumta, kur var ērti zvilnēt krēslos un vērot, kā vietējie makšķernieki turpat netālu mēģina izvilkt lielo lomu, bet citi piestātnē gatavo savas jahtas.
Savukārt netālu no Oulujoki ietekas jūrā uzmanību piesaista “Olosauna”, kas no ārpuses izskatās kā spogulis. Šī sauna apvieno tradicionālo somu saunas kultūru ar mūsdienu minimālistisko arhitektūru. Pa lielo saunas logu paveras skats uz pilsētu, un kamēr uz lāvām baudām karsto mieru, saimniece Armi mūs pārsteidz — ūdens liešana uz sakarsētajiem akmeņiem ir iespējama ne tikai ar tradicionālo kausiņu, bet ar … pulti! Nospied pogu, un no griestiem līst ūdens! Šo burvju nūjiņas formā izveidoto pulti ļoti iecienījuši ne tikai bērni, bet arī pieaugušajiem patīk parotaļāties ar šo mantiņu.
Cerams, ka lasītāji kādreiz izmantos iespēja gan pabraukt pa upi ar “Lainesauna”, gan paspēlēties ar “Olosauna” pulti, vienlaikus baudot nevainojamu “löyly”!
Pateicības
Noslēgumā veltu pateicības vārdus visiem, kuri šo braucienu padarīja neaizmirstamu: “Sauna from Finland” pārstāvji Bekija un Juho Pelkoneni (Becky Pelkonen, Juho Pelkonen) par jauko uzņemšanu Helsinkos, “Laplands Hotels Bulevardi” ģenerālmenedžere Natālija Hubera (Nathalie Huber), Ruka-Kūsamo Tūrisma asociācijas mārketinga vadītāja Tesa Suopanki (Tessa Suopanki) par brīnišķīgo sabiedrību un pacietību mūsu grupas misijā Somijas ziemeļaustrumos, mūžam dzīvespriecīgās “Oulu2026” mārketinga un komunikācijas speciāliste, bezgala lipīgo smieklu īpašniece Ulla Pirkola (Ulla Pirkola) un “Oulu2026” pasākumu koordinatore Taru Jalo (Taru Jalo) par jautro sabiedrību un rūpju uzņemšanos par mums Oulu misijā, viss “Rukan Salonki Chalets” kolektīvs, kas piedalījās mūsu grupas izmitināšanā un pilna vēdera nodrošināšanā, ziemeļbriežu audzētāja un “Palosaaren poro- ja kalastustila” saimniece Satu Palosāri (Satu Palosaari), “Pohjolan Pirtti & Kievari” saimnieki Tanja Pohjola un Mati Pohjola (Tanja Pohjola, Matti Pohjola), “Isokenkäisten Klubi” saimnieces Katja Vira (Katja Vira) un Sirpa Kemereinena (Sirpa Kämäräinen), “Pyhäpiilo Sauna World” saimniece Marjo Mēte (Marjo Määttä), “GreenStar Hotel Oulu” kolektīvs, “Oulu Sauna Festival” rīkotāji, “Lainesauna” saimniece Satu Selonena (Satu Selonen), “Olosauna” saimniece Armi Rūsuvirta (Armi Ruusuvirta), “Kahvila Kiikku” kolektīvs Oulu, “Hailuoto Brewery and Mallassauna restaurant” kolektīvs Oulu Pikasāri salā, mana ceļojuma biedri Kozue, Nikole, Kortnija, Logans un Dirks, kā arī visi citi ceļojumā iesaistītie, kurus nebiju pieminējis atsevišķi.