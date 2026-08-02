Eiropas superprojekts uzņem apgriezienus: Baltijas jūrā ieklāj Vāciju un Dāniju savienojošā tuneļa trešo posmu
Baltijas jūrā ieklāts trešais betona posms plānotajam Fēmarnas šauruma tunelim starp Vāciju un Dāniju. Pasaulē garākā iegremdētā tuneļa izbūvē līdz šim ieklāti trīs posmi, svētdien paziņoja operatorkompānija "Femern".
18 kilometru garajam tunelim būs 89 posmi. Kad tas būs pabeigts, pa to kursēs vilcieni un būs četrjoslu - divas joslas katrā virzienā - automaģistrāle. Paredzams, ka automašīnas Fēmarnas šaurumu varēs šķērsot aptuveni desmit minūtēs, savukārt vilcieni - aptuveni septiņās minūtēs.
Tunelis tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem infrastruktūras projektiem Eiropā.
Pirmais tuneļa posms šķērsošanai starp Vācijas Fēmarnas salu un Dānijas Lollandes salu tika iegremdēts maija sākumā.
Tuneļa posmi katrs sver 73 500 tonnu. Tos ražo Lollandes salas Redbihavnā. Katrs no tiem ir aptuveni kravas kuģa lielumā.
Otrdienas vakarā pieci velkoņi sāka transportēt 220 metru garu betona posmu uz tuneļa tranšeju, kur tas, izmantojot tērauda troses, tika novietots virs tranšejas. Faktiskā nolaišanas operācija sākās ceturtdienas vakarā.
Līdz sestdienas rītam tas bija pareizi novietots jūras gultnē un savienots ar jau uzstādīto tuneļa posmu, liecina operatorkompānijas sniegtā informācija.
Tuneļa posms tagad tiks pārklāts ar akmeņiem un granti, lai to nostiprinātu tuneļa tranšejā.
Sākotnēji Baltijas jūras tuneli bija plānots pabeigt 2029. gadā, taču 18 kilometrus garā tuneļa būvniecība kavējas vismaz par diviem gadiem.