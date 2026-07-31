Kā tūristus atvilināt uz Latviju? LIAA un tūrisma nozare vienojas par stratēģiju ārvalstnieku piesaistei
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopā ar tūrisma nozares pārstāvjiem izvērtējusi situāciju Latvijas tūrismā un vienojusies par papildu pasākumiem ārvalstu viesu piesaistei.
Diskusijās analizēti jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati un apspriesti risinājumi, kas varētu stiprināt Latvijas konkurētspēju tūrisma nozarē.
Statistika liecina, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos ārvalstu tūristu skaits Latvijā samazinājies par 5,2%, savukārt vietējo ceļotāju skaits pieaudzis par 2,2%. Vienlaikus maijā ārvalstu viesu tēriņi Latvijā palielinājušies par 11,3 miljoniem eiro, un vairāk tūristu ieradušies no Lietuvas, Apvienotās Karalistes, Vācijas un Somijas.
Nozares pārstāvji atzina, ka tūrismu joprojām ietekmē aviācijas savienojamība, augošās ceļošanas izmaksas un konkurence Eiropā. Tomēr vasaras sezona līdz šim attīstās atbilstoši prognozēm, un pastāv cerības, ka tās rezultāti varētu būt veiksmīgāki nekā pērn.
LIAA informēja, ka jau kopš vasaras sākuma pastiprināta Latvijas reklamēšana ārvalstīs – vairāk popularizēti Latvijas reģioni, īpaši Latgale, paplašinātas "Mājas kafejnīcu dienu" reklāmas kampaņas un daļa rudenī plānoto mārketinga aktivitāšu īstenota jau vasarā.
Vienlaikus nozares pārstāvji rosina starptautiskajā komunikācijā vairāk izcelt Latvijas reģionu gastronomiju, lauku tūrismu un vietējo kultūras piedāvājumu. Pozitīvu impulsu dod arī tas, ka Latvija šovasar nominēta divām starptautiskām tūrisma balvām – Apvienotajā Karalistē un Somijā, kas palīdz stiprināt valsts atpazīstamību ārvalstu ceļotāju vidū.