Vai jaunais Porsche Cayenne Electric ir īsts Porsche?
Jaunā elektriskā Porsche Cayenne ieradusies Latvijā, un saprast šo automašīnu labāk palīdzēs autobraucējs Jānis Vanks. Savukārt izprast jaunā elektromobiļa darbību Jānim palīdzēja cits autobraucējs - Porsche instruktors Valters Zviedris.
Pirmā iepazīšanās ar Cayenne Electric notika sporta kompleksā Raceway Baltic, kur iespējams apvienot kā trases, tā bezceļu pieredzi. Un tas ir tieši tas, ka nepieciešams tik jaudīgai automašīnai kā Cayenne Electric Turbo.
Jānis Vanks, autosportists, DBS autoskolas direktors: “Intersanti, ka tas pats vāģis, kas uzšāva mūs līdz 100 km/h 2,5 sekundēs, var arī šo!” V. Zviedris: “Kur gan esam dzirdējuši, ka iekšdedzes motoram būtu 1156 zirgspēki? Tas, ko dod elektrība, ir apbrīnojami. Izbaudot enerģiju, dabū smaidu no mašīnas.”
Turklāt elektriskā Cayenne nav tikai stāsts par milzu jaudu un unikālu balstiekārtu. “Šai jaunajai Cayennei ir garāka bāze,” saka Zviedris, “tā ir stabilitāte uz ceļa.” Bet vai elektrisks Porsche joprojām ir īsts Porsche? “Porsche DNS jūtams arī elektriskajos Porsche,”apgalvo Vanks. Vai Porsche Cayenne tiešām nepieciešama 1156 zirgspēki? “Noteikti nē, bet forši, ka tādi ir!” Vairāk par J. Vanka iespadiem pēc pirmā brauciena ar elektrisko Cayenne uzzināsit, noskatoties visu sižetu.